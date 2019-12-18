В Севастополе ответили Зеленскому на желание лишить город особого статуса

Предложенные администрацией президента Украины Владимира Зеленского изменения в Конституцию страны являются никчемным документом, написанным под диктовку националистов. На самом деле город не передавался Украине даже во времена СССР. Такое мнение РИА Новости высказали сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева и депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Екатерина Алтабаева напомнила, что попытки нивелировать статус Севастополя были и в украинский период. Тогда националисты вынашивали мечты увидеть вместо Черноморского флота военно-морскую базу США. Все эти желания украинского политического истеблишмента так ничем и не закончились.

- Можно сто раз прописать на бумаге, что Крым и Севастополь - это украинская земля, упоминать о Севастополе или нет, на нас это никак не отразится, - сказала Екатерина Алтабаева.

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик напомнил украинскому президенту, что город никогда не входил в состав Украины. Даже когда Крымская область перешла под юрисдикцию УССР, Севастополь оставался городом с особым статусом в составе СССР. Поэтому претензии украинской власти на право распоряжаться правами жителей города, устанавливать или отменять его особое положение не имеют под собой никаких юридических оснований.

- Зеленский, видимо или забыл или не знает, что Севастополь всегда был стратегической базой Черноморского флота, - сказал Дмитрий Белик.

Политическая команда президента Украины Дмитрия Зеленского подготовила пакет изменений в Конституцию страны, направленный на так называемую децентрализацию власти. Документ предполагает введение института префектов со сроком полномочий три года. В нем упоминается Автономная республика Крым, но нет ни слова о ДНР и ЛНР, что предусмотрено минскими соглашениями. Кроме того, в законопроекте не упомянут особый статус Севастополя. Согласно действующему на Украине законодательству, в стране особое положение имеют два города - Киев и Севастополь.