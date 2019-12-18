Новости

На Камчатке депутата заподозрили в превышении полномочий 10:05
В Омске избили известного блогера 10:04
Российский лазерный комплекс "Пересвет" заступил на боевое дежурство 10:01
Новый Volkswagen Passat провалил "лосиный тест" 10:00
В Забайкалье предложили ввести должность омбудсмена для пенсионеров 09:41
Иран выступил за укрепление сотрудничества с РФ в сфере безопасности 09:39
Малкин забросил четырехсотую шайбу в НХЛ 09:37
"Нафтогаз" назвал сроки возобновления переговоров по газу в случае их провала 09:35
В Севастополе ответили Зеленскому на желание лишить город особого статуса 09:33
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом 09:32
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка 09:31
Мужчина погиб под поездом на станции метро "Коломенская" в Москве 09:19
В Башкирии заплатят 50 тысяч за сообщение о подпольной продаже алкоголя 09:16
Ученые рассказали, какой новогодний подарок сделает ребенка счастливым 09:04
BMW продолжит выпускать гигантские решетки радиатора 09:03
Новые "реактивные" танки Т-80БВМ опробовали на Северном флоте 09:00
Ковальчук может перейти в "Питтсбург" Малкина 08:41
Предновогодний маникюр помог женщине обнаружить рак 08:40
В Охотском море вертолет эвакуировал женщину, пострадавшую на судне 08:35
В Уфе арестовали обвиняемого во взятке в 3 миллиона чиновника 08:30
Видео: два складских погрузчика уронили третьего 08:05
Спортивные журналисты назвали десять лучших спортсменов уходящего года 08:00
Эксперты США: Свидетельств подготовки КНДР ракетных запусков пока нет 07:50
Девять человек пострадали в результате землетрясения в Китае 07:41
Форвард "Каролины" Свечников снова забил гол из-за ворот соперника 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 09:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе ответили Зеленскому на желание лишить город особого статуса

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Предложенные администрацией президента Украины Владимира Зеленского изменения в Конституцию страны являются никчемным документом, написанным под диктовку националистов. На самом деле город не передавался Украине даже во времена СССР. Такое мнение РИА Новости высказали сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева и депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Фото: iStock
В Севастополе Чубарову посоветовали жить в реальном мире

Екатерина Алтабаева напомнила, что попытки нивелировать статус Севастополя были и в украинский период. Тогда националисты вынашивали мечты увидеть вместо Черноморского флота военно-морскую базу США. Все эти желания украинского политического истеблишмента так ничем и не закончились.

- Можно сто раз прописать на бумаге, что Крым и Севастополь - это украинская земля, упоминать о Севастополе или нет, на нас это никак не отразится, - сказала Екатерина Алтабаева.

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик напомнил украинскому президенту, что город никогда не входил в состав Украины. Даже когда Крымская область перешла под юрисдикцию УССР, Севастополь оставался городом с особым статусом в составе СССР. Поэтому претензии украинской власти на право распоряжаться правами жителей города, устанавливать или отменять его особое положение не имеют под собой никаких юридических оснований.

- Зеленский, видимо или забыл или не знает, что Севастополь всегда был стратегической базой Черноморского флота, - сказал Дмитрий Белик.

Политическая команда президента Украины Дмитрия Зеленского подготовила пакет изменений в Конституцию страны, направленный на так называемую децентрализацию власти. Документ предполагает введение института префектов со сроком полномочий три года. В нем упоминается Автономная республика Крым, но нет ни слова о ДНР и ЛНР, что предусмотрено минскими соглашениями. Кроме того, в законопроекте не упомянут особый статус Севастополя. Согласно действующему на Украине законодательству, в стране особое положение имеют два города - Киев и Севастополь.

Власть Позиция Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

Главное сегодня

Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
УФСИН сообщило, где находится экс-глава Сахалинской области Хорошавин
Путин и Макрон обсудили по телефону Украину, Сирию и Ливию
МЧС предупредило о запрете использования пиротехники рядом с жильем