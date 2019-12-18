В Сочи врачи спасли зрение ребенку, травмировавшему глаз ножом

В Сочи хирурги-офтальмологи провели уникальную операцию и спасли зрение семилетнему мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Ребенок игрался с ножом без присмотра взрослых и случайно поранил себе глаз. После этого его доставили в больницу № 4 города на скорой помощи. Врачи диагностировали пациенту повреждение глазного яблока и всех передних оболочек глаза - роговицы, радужной оболочки, зрачка и хрусталика.

- Мальчика немедленно отправили в операционную, где бригада хирургов-офтальмологов более часа трудилась, проводя оптико-реконструктивное вмешательство, и восстанавливала анатомическую целостность глаза, - рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края. - Хирурги выполнили в буквальном смысле ювелирную работу. Нити, которыми сшивали поврежденные ткани органа, по своей структуре тоньше человеческого волоса.

Как рассказали врачи, в результате операции мальчику удалось полностью спасти поврежденный глаз, а также зрение. В больнице ребенок пробыл еще две недели. К моменту выписки у него восстановилось 40 процентов зрения, а затем в течение нескольких дней уровень поднялся до 60 процентов. Это является очень высоким результатом, ведь, учитывая масштабы повреждений, существовал риск полностью потерять глаз.