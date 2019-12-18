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18.12.2019 13:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи врачи спасли зрение ребенку, травмировавшему глаз ножом

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сочи хирурги-офтальмологи провели уникальную операцию и спасли зрение семилетнему мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Фото: iStock
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Ребенок игрался с ножом без присмотра взрослых и случайно поранил себе глаз. После этого его доставили в больницу № 4 города на скорой помощи. Врачи диагностировали пациенту повреждение глазного яблока и всех передних оболочек глаза - роговицы, радужной оболочки, зрачка и хрусталика.

- Мальчика немедленно отправили в операционную, где бригада хирургов-офтальмологов более часа трудилась, проводя оптико-реконструктивное вмешательство, и восстанавливала анатомическую целостность глаза, - рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края. - Хирурги выполнили в буквальном смысле ювелирную работу. Нити, которыми сшивали поврежденные ткани органа, по своей структуре тоньше человеческого волоса.

Как рассказали врачи, в результате операции мальчику удалось полностью спасти поврежденный глаз, а также зрение. В больнице ребенок пробыл еще две недели. К моменту выписки у него восстановилось 40 процентов зрения, а затем в течение нескольких дней уровень поднялся до 60 процентов. Это является очень высоким результатом, ведь, учитывая масштабы повреждений, существовал риск полностью потерять глаз.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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