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18.12.2019 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградца осудили за попытку сжечь бывшую жену

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Среднеахтубинский районный суд приговорил местного жителя к заключению сроком на 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на год. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Гражданина признали виновным в покушении на убийство бывшей жены. Когда женщина с ребенком и своей подругой находились в гостях у осужденного, в доме разгорелся конфликт. Гостьи хотели уйти домой, а пьяный хозяин запер дверь и не выпускал их.

Житель Волгоградской области задержан за попытку сжечь сожительницу

Он направил нож в сторону подруги своей экс-супруги. Испугавшись, женщина постаралась защититься и схватила рукой лезвие. Хозяин дома дернул ножом, порезав ей кисть. Однако гражданке удалось вырваться на улицу. Она побежала к соседям за помощью.

Тогда преступник переключил внимание на жену. Взяв пятилитровую бутылку с бензином, мужчина облил горючей жидкостью свою жертву и бросил в нее спичкой. Женщина получила ожоги первой и второй степени - обгорело 50 процентов тела. Эксперты квалифицировали это как причинения тяжкого вреда здоровью.

Тем не менее, пострадавшая сумела сорвать с себя пылающую одежду и убежать к соседям. Вскоре ей оказали медицинскую помощь.

Фото: iStock
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Подсудимый не оспаривал угроз в адрес подруги жены, однако, отрицал намерение убить ее. Вину в покушении на бывшую супругу он не признал. По его словам, мужчина лишь хотел напугать ее готовностью сжечь дом. Якобы он лил бензин на пол, а брызги могли попасть на женщину. А та сама ударила его по руке и выбила горящую спичку.

Суд исследовал письменные материалы, допросил потерпевших и свидетелей и пришел к выводу о виновности подсудимого.

Как добавили в пресс-службе регионального управления СК, в результате конфликта между супругами пострадала их шестилетняя дочь, которая все это время находилась рядом. У девочки медики диагностировали незначительные ожоги.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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