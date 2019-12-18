Защитник сборной России Кудряшов покинул "Сочи"

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов по обоюдному согласию с клубом покинул "Сочи". В клубе не называют причины такого решения.

"Федор Кудряшов покидает футбольный клуб "Сочи". Решение о расторжении контракта принято по согласованию сторон. Федор присоединился к сочинцам летом и выступал за клуб под 13 номером. Левый защитник провел в составе "Сочи" 16 матчей и забил один гол. Мы благодарим Федора за время, проведенное в клубе, и желаем удачи в продолжение карьеры!" - говорится в опубликованном на сайте клуба сообщении.

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко отказался назвать причины такого шага.

"Да, мы расторгли контракт с Федором. По какой причине? Не хочу говорить", - сказал он Sport24.

32-летний Кудряшов ранее защищал цвета московского "Спартака", "Терека", "Ростова", "Химок", "Томи", "Краснодара" и "Рубина". Также он играл в чемпионате Турции за "Истанбул Башакшехир". Где продолжит карьеру Кудряшов, пока не сообщается.

В составе сборной России он провел 35 матчей и отметился одним забитым мячом.