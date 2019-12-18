Челябинские антимонопольщики вынесли решение по делу о капитальном ремонте главного фонтана на площади Славы в Копейске. За заключение контракта без проведения торгов привлечены к ответственности должностные лица городского управления строительства и компании-подрядчика.

Ранее доводы УФАС изучили две инстанции - Челябинский арбитражный и Восемнадцатый апелляционный арбитражный суды. Они признали, что копейские власти намеренно обошли установленные законом антиконкурентные процедуры с целью передать контракт заранее выбранной фирме. Однако иск антимонопольщиков о признании контракта недействительным отклонили ввиду невозможности применения реституции - возвращения денег заказчику, а фонтана - в его первоначальное состояние.

Эта некрасивая история началась в мае прошлого года, когда власти Копейска известили о проведении "открытого конкурса с ограниченным участием" и оставили за бортом несколько компаний, желавших побороться за контракт на ремонт с начальной стоимостью свыше 17 миллионов рублей. Посыпались жалобы, ФАС провела внеплановую проверку и потребовала от заказчика аннулировать результаты торгов.

Стоит отметить, что мэрия добросовестно исполнила полученное предписание, разместив в информационной системе закупок извещение об отмене конкурса. Но уже через две недели как ни в чем не бывало заключила контракт с фирмой-избранницей, которая, как выяснилось позже, сама заниматься фонтаном не собиралась и тут же перепоручила его ремонт шустрому субподрядчику, немедленно приступившему к работе.

- Исполнение контракта началось еще до его фактического заключения, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк, - о чем свидетельствовали действия сторон по согласованию изменений в сметах и других локальных документах, касающихся проведения работ.

Как выяснилось, контракт с единственным поставщиком был заключен вследствие "обстоятельств непреодолимой силы", к которым, по мнению антимонопольщиков, никак нельзя отнести желание властей успеть с ремонтом к дню рождения города. Специалисты УФАС обратились в суд, потребовав признать сделку недействительной. И здесь-то выяснилось, что добиться расторжения незаконного контракта уже невозможно.

Согласно разъяснениям президиума Высшего арбитражного суда РФ, нарушения порядка проведения торгов не могут стать основанием для отмены их результатов по иску незаинтересованного лица, чьи права этими нарушениями не затрагиваются и не могут быть восстановлены при применении реституции. А поскольку с иском обратились антимонопольщики, а не отстраненные от конкурса компании, иск удовлетворению не подлежал. Кроме того, ремонт проведен, деньги за него получены, и сделать с этим по закону уже ничего нельзя.

Оставалось лишь привлечь к административной ответственности виновных. За заключение антиконкурентного соглашения должностное лицо мэрии Копейска оштрафовано на 20 тысяч рублей, руководитель компании-подрядчика - на 15 тысяч, а сама компания как юридическое лицо выплатит 100-тысячный штраф.