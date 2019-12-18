ФАС удалось снизить "мусорные" тарифы в регионах

В этом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС), провела серию проверок в регионах и добилась снижения тарифов на вывоз мусора.

Об этом на "горячей линии" в "Российской газете" сообщили исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева и начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин.

Алексей Геннадьевич, это действительно великое дело. В некоторых регионах просто караул был.

Алексей Матюхин: Он и сейчас в некоторых регионах остался. Мы не всех проверили, где-то половину - регионов сорок. Были как плановые проверки, так и внеплановые, как выездные, так и аналитика, мониторинг.

Проверяли тарифы региональных операторов, полигонов и тех, кто захоронением мусора занимается, сортировкой. Выявлено достаточно много нарушений. В первую очередь, они вызваны тем, что система только складывается, начала регулироваться, ведь раньше эта сфера жила сама по себе. Вторая причина - плохая проработка схем обращения с ТКО. Очень дорогая транспортировка, логистика, например, не совсем хорошо продумана.

Зачастую не было экономического обоснования, подтверждающих документов или договоров по расходам регоператора. Например, включали в тарифы затраты на рекламу, оказание консультационных услуг. Встречались и другие дополнительные статьи расходов, даже те, которые уже включены в состав тарифов. Мы эту практику пресекли. Прошли много судов, и все выиграли.

И на сколько удалось снизить тарифы?

Алексей Матюхин: Самые чувствительные проблемы обнаружены в Свердловской области. Там мы снизили тарифы примерно на 30 процентов. В Омской области затраты на транспорт сократили в два раза.

В ряде случаев, где-то на 10-16 процентов. В Кировской области - на 16, в Оренбургской - на 12 процентов. И примерно в 10-12 регионах наши предписания находятся в стадии исполнения.

Надеемся, что с 2020 года большой индексации тарифа на обращение с отходами не будет. И регионы аккуратно отнесутся к такому чувствительному платежу, как за вывоз мусора.

Но это же - бизнес, причем прибыльный. Кто в ущерб себе захочет быть "чувствительным"?

Алексей Матюхин: А мы поможем. На федеральном уровне ФАС уже внесла изменения в правила установления тарифов.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".