Свой "золотой фонд" может вскоре появиться в каждом уральском муниципалитете. С предложением использовать профессиональный опыт пенсионеров в работе городских округов выступили участники форума "Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста". Проект обсудили пенсионеры и действующие чиновники Арамили, Заречного, Березовского.

Идея такова: высококвалифицированным уральцам, находящимся на заслуженном отдыхе, проект поможет продлить активную профессиональную жизнь. С другой стороны, и муниципалитетам пригодится опыт бывших суперспециалистов и хороших управленцев. Кстати, привлечение бывших руководителей в качестве советников давно практикуется в крупных компаниях и властных структурах, например, регионального уровня. Скажем, при минпромнауки Свердловской области существует совет главных конструкторов, в который входят и ветераны, и действующие директора индустриальных гигантов региона.

Уральцам, находящимся на заслуженном отдыхе, проект поможет продлить активную профессиональную жизнь

- Необходимо создать общий информационный банк экспертов старшей возрастной группы по ключевым отраслям, например, в промышленности, образовании, медицине, власти, - предложили активисты.

Ко всему прочему это позволит возродить полузабытый институт наставничества. Эксперты могут стать частыми гостями школ, колледжей и вузов, участниками городских профориентационных мероприятий и даже арбитрами в различных состязаниях.

- Недавно у нас в Заречном прошел конкурс сочинений школьников под эгидой Росэнергоатома. Понятно, что учителя не могут быть объективны, оценивая работы своих учеников. И мы привлекли для проверки горожан "серебряного" возраста. Они с удовольствием помогли, - рассказала участница форума Людмила Вахрушева.

Заявку на членство в "Золотом фонде" может подать любой, кто считает себя достойным и готов работать на благо своего города. Инициаторы полагают, что участие в городских и социально значимых проектах может оплачиваться, хотя с таким подходом согласны не все.

- Многие пенсионеры желают чем-то заняться, и, конечно, их надо организовывать. Но не стоит переводить все в материальную плоскость. На велофестиваль в Заречном я приглашал в качестве судей бывших спортсменов. И они даже обижались, когда мы хотели заплатить им за судейство, - рассказал Василий Галихин, председатель велоклуба "Байкер".

Он, активист велодвижения и известный на Урале автор нетрадиционных транспортных средств вроде веловездехода, считает, что полезными своему городу могут быть абсолютно все пенсионеры. По его мнению, чтобы выяснить, кто на что способен, нужно проводить анкетирование среди всех выходящих на пенсию. В этом случае можно привлекать "серебряных" волонтеров для решения не только глобальных, но и самых обычных житейских проблем города - например, когда понадобится залить горку в ледовом городке или сделать скамейки.