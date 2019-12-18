На Урале стали выявлять больше контрафактного алкоголя

Количество административных протоколов, составленных на предпринимателей, пренебрегающих правилами продажи алкогольной продукции, выросло почти на 40 процентов.

- С начала года в УрФО прошла 751 проверка (в прошлом году их было 526). Плюс в том, что теперь мы можем не беспокоить магазины и проводить проверки дистанционно - с помощью данных из системы ЕГАИС, где сразу видны признаки нарушений, - рассказывает руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин.

Продавцов пока строго не наказывают - в половине случаев выносят предупреждения, еще 10 процентов не привлекают к ответственности вообще из-за малозначительности нарушений. Всего за 2019 год было составлено 1586 административных протоколов и заведено 120 уголовных дел.

А вот к тем, кто изготавливает контрафактный алкоголь, меры применяются строгие. В течение года полицейские обнаружили 12 нелегальных цехов - как мелких, так и весьма масштабных.

- Накануне Нового года удалось задержать целую преступную группу, которая занималась изготовлением фальсификата на крупном подпольном производстве, - сообщил оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Устюжанин. - Интересно, что ради конспирации те, кто производит алкоголь в одном регионе, продают его в других.

В Свердловской области в этом году изъяли "паленых" горячительных напитков на общую сумму почти 21 миллион рублей. Весь изъятый алкоголь подлежит уничтожению. Кстати, если раньше из Казахстана контрабандисты ввозили на Урал в основном крепкие напитки, то сейчас по большей части доставляют пивные. Однако, несмотря на "снижение градуса" фальсификата, риск не меньше: в составе жидкости может быть опасный для жизни даже в малых дозах метиловый спирт. Поэтому потребителям эксперты советуют приобретать напитки только в известных магазинах, а в случае сомнений проверять их подлинность через специальные приложения со сканером штрих-кода.