На Урале проводившему нелегальные операции врачу изменили приговор

Правобережный суд Магнитогорска удовлетворил ходатайство судебных приставов о замене наказания врачу-травматологу, приговоренному за липовые больничные к 900-тысячному штрафу. Осужденная на три года отправлена в колонию общего режима, сообщили в УФССП региона.

- С момента возбуждения исполнительного производства приставам удалось взыскать с осужденной только 230 тысяч рублей. Остальные деньги женщина выплачивать не торопилась, - сообщила представитель УФССП региона Ольга Шебанова. - Причем, принудить ее к этому приставы не могли. Особенность взыскания уголовных штрафов состоит в том, что взыскание не может быть обращено на денежные средства и имущество должника. Осужденный должен исполнить наказание сам и тем самым встать на путь исправления.

Как установили приставы, источник дохода, хоть и неофициальный, у осужденной был. Она без лицензии оказывала косметические услуги и даже проводила операции на дому. Продвигала свой бизнес в соцсетях и продолжала заниматься этим вплоть до ареста, под который ее пришлось поместить из-за неоднократной неявки в суд.

Ранее врача-травматолога признали виновной в совершении 22 преступлений, связанных с оформлением липовых больничных. Женщину осудили по статьям о взятках, служебном подлоге и подделке документов.