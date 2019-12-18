Более 40 тысяч врачей подготовлено за годы работы Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). У вуза богатая история: в следующем году ему исполнится 90 лет, а еще здесь отметят 100-летие высшего медицинского образования на Урале. Сейчас УГМУ входит в сотню лучших высших учебных заведений страны и в десятку медвузов, готовящих специалистов для здравоохранения не только по госзаданию, но и по заказу региональных властей.

Как влияют реалии сегодняшнего дня на работу медвуза и что необходимо для успешного профессионального старта молодому врачу, корреспонденту "РГ" рассказала ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Ольга Петровна, проблема нехватки врачей чрезвычайно актуальна. УГМУ - один из немногих вузов, где запущена программа подготовки кадров для региона по целевому договору. Она приносит плоды?

Ольга Ковтун: По данным министерства здравоохранения региона, сейчас в больницах и поликлиниках Свердловской области не хватает около тысячи врачей, в основном первичного звена - терапевтов и педиатров на отдаленных территориях. Да, пока не удалось полностью устранить кадровый дефицит, но движение вперед есть: в этом году мы выпустили на сто специалистов больше, чем в прошлом. Это беда общероссийская, но каждый регион решает проблему по-своему. В нашей области еще с 2006 года начали практиковать целевую подготовку студентов. В стране 47 медицинских и фармацевтических вузов, из них только девять готовят кадры по целевому заданию своего региона, то есть за счет средств областного бюджета. Сейчас 85 процентов наших студентов получают образование именно на условиях договора о целевом обучении, то есть после выпуска они должны не менее трех лет отработать в той больнице, от которой получили направление.

Должна сказать, что набор абитуриентов ежегодно увеличивается. По просьбе губернатора Евгения Куйвашева в прошлом году Минздрав РФ увеличил прием по федеральной бюджетной программе на 80 мест. За счет регионального бюджета мы ежегодно дополнительно принимаем 180 человек, а в прошлом году прошел еще и "губернаторский" набор.

Рост числа студентов очевиден, но чистая арифметика в жизни не работает: дефицит в первичном звене был всегда, потому что люди уходят на пенсию, переезжают, переходят работать в другие организации, в том числе частные клиники. Это очень динамичный процесс.

Часто вспоминают советскую систему распределения выпускников вузов, которая помогала бороться с текучестью кадров, особенно в больницах и школах в глубинке. И даже предлагают ее возродить. На ваш взгляд, это выход?

Ольга Ковтун: Время сейчас другое, и возврат к распределению - очень сложная тема. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в сентябре говорила, что возвращаться к этому механизму государство пока не планирует. В нашей стране образование бесплатное, оно гарантировано Конституцией, и человек, окончивший вуз, имеет право выбора. Он поступил по свободному конкурсу, сдал ЕГЭ, он умница и, значит, может строить карьеру по своему выбору. Талантливые специалисты нужны и медицинской науке, и практическому здравоохранению - не только больницам отдаленных территорий, но и ведущим клиникам. Но должна быть и ответственность: государство оплатило тебе "путевку в будущее" - будь добр, отдай долг. У нас, к примеру, год обучения стоит 150 тысяч рублей, шесть лет до диплома - около миллиона. Значит, должны быть определенные обязательства перед государством за то, что ты бесплатно получил образование. Механизм целевого контракта решает этот вопрос.

Согласитесь, бывшие школьники не всегда адекватно оценивают и обязательства, которые на себя взяли, и перспективы. Как часто целевики идут на попятную и чем это заканчивается?

Ольга Ковтун: Отчисления бывают, как правило, на первом-втором курсах, когда молодые люди уже получили представление о профессии и осознали, что "пришли не туда". Естественно, мы разговариваем с каждым, приглашаем на беседу и родителей, и главврача той больницы, с которой заключен целевой договор. Если взаимопонимания не находим, договор расторгается. Далее подключаются юристы министерства здравоохранения региона: решается вопрос о возвращении средств в областной бюджет либо в добровольном порядке, либо через суд.

Вы упомянули, что привлекаете главных врачей. А насколько велика их роль?

Больницам сегодня нужны менеджеры, юристы, антикризисные управляющие. Эти тенденции нельзя игнорировать и медицинским вузам

Ольга Ковтун: Считаю, что главный врач должен взять под свой патронат студента, которого направил на обучение. Для более тесного взаимодействия мы посылаем студентов на практику именно в те больницы, от которых они учатся. Будущий врач должен адаптироваться в коллективе, где ему предстоит работать. В этом году впервые мы организовали целый отряд студентов из Асбеста - 16 человек - и отправили на практику в больницу этого города. "Десант" показал себя отлично. Помимо работы ребята занимались волонтерской, общественной деятельностью, местные власти предоставили им общежитие, официальное трудоустройство, выплатили зарплату. Студенты поняли: их здесь ждут, им рады. Будущим летом планируем такой же отряд отправить на север Свердловской области - он объединит студентов сразу из нескольких городов: Краснотурьинска, Серова, Карпинска.

А о возвращении института наставничества в больницах речь не идет?

Ольга Ковтун: Когда молодой врач после университета возвращается в свой город и приступает к работе, ему необходим наставник и поддержка со стороны коллег. Я сама помню, как сложно было начинать работать практикующим врачом. Не только в нашем вузе, но и в министерстве здравоохранения региона поднимают вопрос о поощрении врачей-наставников, готовых курировать молодых специалистов, чтобы опытные доктора были и материально заинтересованы делиться знаниями, опытом.

Новые требования к качеству услуг здравоохранения повлияли на процесс обучения?

Ольга Ковтун: Несомненно. Сейчас повсеместно внедряются так называемые бережливые поликлиники, где применяются новые принципы работы с больными. Впервые управленческие решения, которые ранее использовались на производстве, пришли в сферу здравоохранения. Больницам нужны менеджеры, юристы, антикризисные управляющие. Эти тенденции нельзя игнорировать и вузам. У нас в магистратуре появились такие дисциплины, как управление медицинской организацией, социология медицины, страховая деятельность…

Другой тренд - практикоориентированность, то есть теоретические знания должны подкрепляться практическими. С этой целью организован мультидисциплинарный симуляционный центр, где на специальном оборудовании студент может отрабатывать умения, а также формировать коммуникативные навыки, столь необходимые в его будущей работе. А еще мы уже третий год ведем подготовку специалистов на платформе "Медицина будущего" - это новые профессии, которые будут востребованы в здравоохранении в ближайшие 10-15 лет.

Что еще изменилось в медвузе?

Ольга Ковтун: Интенсивно начала развиваться международная деятельность. Мы с этого года в пять раз увеличили количество иностранных студентов. Нынешней осенью открыли совместный факультет с Наманганским госуниверситетом в рамках проекта "Экспорт российского образования". Студенты поступают на этот факультет и начинают занятия в Узбекистане, а с третьего курса приезжают к нам в Екатеринбург, чтобы получать специализированное медицинское образование. По этой схеме уже обучаются 105 человек.

Они останутся работать здесь, на Урале, или уедут на родину?

Ольга Ковтун: Решат сами. Эти ребята обучаются за свой счет, поэтому дальнейшую карьеру им выбирать. Понравится здесь - пополнят ряды уральских врачей. Мы надеемся, что самые талантливые оценят наш город, современные технологии в больницах. Кстати, Узбекистан - не единственная страна, где ценят уральское медицинское образование. Сейчас в УГМУ обучаются студенты из 30 стран. Чтобы свести на нет проблему языкового барьера, мы создали кафедру русского языка для тех, кто хочет обучаться на языке нашей страны. Но также готовим преподавателей, которые, свободно владея английским языком, будут обучать на нем иностранных студентов. Ведь наш университет, сохраняя традиции и накопленный опыт, открыт миру и устремлен в будущее.