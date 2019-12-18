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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роспотребнадзор: Как выбрать сладкий подарок на Новый год

Текст: Юлия Мякишева
Ассортимент подарочных наборов со сладостями на Новый год очень широк. Угощение можно выбрать, что говорится, на любой вкус и кошелек. При изучении полок магазина стоит обратить внимание и на другие важные детали.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наборы нужно покупать в местах организованной торговли - магазине, торговой точке.

- При выборе сладких новогодних подарков следует отдавать предпочтение наборам с кондитерскими изделиями, в составе которых не содержатся пищевые добавки, консерванты, гомогенизированные жиры и масла или их содержание минимально. Ядра абрикосовой косточки и арахис являются сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. При выборе конфет лучше сделать выбор в пользу шоколадных, они содержат такие микроэлементы, как калий, кальций, магний, фосфор, антиоксиданты и витамины, необходимые детскому организму. Следует отметить, что кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,2 процента этанола, не рекомендованы для наполнения детских наборов, - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Сколько можно заработать на старых елочных игрушках

Если сладкий подарок находится в мягкой игрушке, она не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов. Швы должны быть прочными. У игрушки тоже должна быть своя четкая, понятная маркировка. Там должны быть указаны наименование, все данные изготовителя, способы ухода за игрушкой, условия хранения и срок годности (если необходимо), дата изготовления и минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. Если предполагаемому потребителю меньше трех лет, указывается конструкционный материал. Если игрушка находится в подарке, к ней предъявляются те же требования.

Упаковка должна быть прочной и задержать вкусности от внешнего воздействия.

Продавец обязан соблюдать требования технических регламентов Таможенного союза и законодательства России в сфере защиты прав потребителей.

У товара должна быть маркировка (этикетка или лист-вкладыш). На ней должно быть указано наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, пищевую ценность, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя и уполномоченного лица, организации-импортера и индивидуального предпринимателя импортера. Производитель обязан указать рекомендации или ограничения по использованию, если использование может причинить вред здоровью, имуществу или может привести к снижению или утрате вкусовых свойств. Маркировка должна быть хорошо читаемой, четкой, на русском языке и должна содержать знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Если набор состоит из разных конфет и сладостей, должен быть указан общий состав продуктов без указания конкретного наименования, средняя пищевая ценность.

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