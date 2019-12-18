Предприимчивый 44-летний екатеринбуржец несколько лет обманывал покупателей электротехнического оборудования. Красивую легенду о создании некоего завода трансформаторных подстанций он решил подкрепить убедительными "декорациями".

Реальные цеха он, конечно, не построил, зато зарегистрировал компанию и открыл в центре Екатеринбурга солидный офис с целым штатом сотрудников. В его стенах трудно было не поверить в наличие у фирмы собственной производственной площадки. Тем более что менеджеры рассказывали об огромных возможностях предприятия и выражали готовность удовлетворить любые требования контрагентов.

- Для реализации плана Василий Макушев создал подконтрольное ему юридическое лицо - ООО "Завод трансформаторных подстанций" - как инструмент маскировки хищения средств контрагентов. Тем самым сформировав искусственный образ успешного стабильного предприятия с опытом коммерческой деятельности, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Именно в стенах этого "офиса" клиенты подписывали договоры на изготовление и поставку электротехнического оборудования. На нужный результат также работали собственный сайт несуществующего завода и активная рекламная кампания. Таким образом с июля 2014-го по сентябрь 2016-го года Макушев похитил деньги одиннадцати контрагентов. Общая сумма ущерба превысила 17 миллионов рублей. Ленинский райсуд Екатеринбурга оценил "креатив" создателя завода-призрака в шесть лет лишения свободы.