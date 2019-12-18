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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заехали выбить должок

Уральцы часто жалуются приставам на иногородних коллекторов
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 286(8044)
В 2019 году на Среднем Урале судебные приставы получили 736 жалоб на действия профессиональных взыскателей просроченной задолженности и кредиторов - на 22 процента больше, чем годом ранее. Треть обращений связана с коллекторами (СМИ привычен именно этот термин, хотя в российском законодательстве он не закреплен), 44 процента - с микрофинансовыми организациями (МФО). А вот на банки стали жаловаться реже: 10 процентов обращений против 15 в прошлом году.

Свердловская область входит в первую десятку субъектов РФ по количеству жалоб на коллекторов. В управлении ФССП связывают это, во-первых, с ростом юридической грамотности населения, во-вторых, с высоким уровнем закредитованности, в-третьих, с экстерриториальным принципом подачи обращений. Другими словами, житель Среднего Урала может пожаловаться на коллекторское агентство хоть с Кавказа, хоть с Дальнего Востока. Так, из семи сотен обращений в нынешнем году только 15 касались юрлиц, зарегистрированных в регионе, причем в ходе проверок нарушений не выявлено.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Всего свердловские приставы составили 90 протоколов об административном нарушении и передали материалы в суд. Из них 57 - в отношении профессиональных взыскателей, 23 - в отношении МФО. Общая сумма наложенных штрафов составила 2,2 миллиона рублей, 1,7 миллиона уже оплачено.

- Статистика обращений и привлечения к ответственности отличается, поскольку мы не имеем права проверять МФО. Также гражданину недостаточно просто заявить: "ООО такое-то не дает мне покоя". Должно быть обоснование, лучше приложить скрин переписки или журнал звонков. Бывает, что после просьбы подтвердить свои слова заявитель больше не выходит на связь, - поясняет Дмитрий Шеломенцев, замруководителя УФСПП по Свердловской области. - Кроме того, не все знают, что взаимодействовать с семьей и работодателем должника можно лишь при выполнении одновременно двух условий: если заемщик дал письменное согласие на это и сами третьи лица не против. Многие сразу начинают жаловаться нам, хотя достаточно написать возражение.

Напомним, что правила работы коллекторских агентств в России изменились с 1 января 2017 года. Сейчас заниматься этой деятельностью могут лишь компании, включенные в госреестр, который ведет ФССП. Нелегалам-юрлицам грозят штрафы до двух миллионов рублей, а физлицам - до 500 тысяч. За два года в реестр внесено 282 юридических лица, из них 13 - из Свердловской области. За последний год число игроков на рынке увеличилось на четыре, одна компания добровольно "вышла из бизнеса".

Власть Право Права человека Власть Безопасность Спецслужбы Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов

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