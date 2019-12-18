В Челябинске решили судьбу закрытого мусорного полигона, рекультивацию которого проводит дочернее предприятие Росатома - компания РосРАО. Как сообщили в минэкологии региона, зеленый холм, в который со временем должны превратиться 55 гектаров загрязненной территории, украсит ветряная мельница и искусственный пруд.

Как уже сообщала "РГ" ("Мусор в букете", "Экономика УрФО" от 30.10.2019), подготовительные работы по рекультивации крупнейшей в стране городской свалки, попавшей в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология", начались летом этого года. В это же время Всероссийское общество охраны природы объявило конкурс на лучшую идею использования свалки после ее рекультивации.

Участники предлагали самые разные идеи: возвести на территории свалки огромный памятник, разбить под стеклянным куполом ботанический сад, построить аквапарк или трассу для автомотогонок и даже площадку для съемок трюкового кино. Однако победил наиболее скромный и целесообразный с точки зрения экологии проект "Точка Ч", который прислала 35-летняя челябинка Александра Каптел. Она предложила украсить бывшую территорию свалки сделанным из натуральных материалов арт-объектом "Ветряная мельница" с искусственным водоемом и красивой подсветкой. "Чтобы, проезжая мимо, можно было увидеть нежно-голубую надпись "Точка Ч", - описала Александра свой замысел.

- Жюри рассмотрело каждую из предложенных идей и выбрало ту, которая, на наш взгляд, максимально украсит пустырь на месте грязного пятна на теле города. Мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие в проекте, - отметил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

Стоит отметить, что идея-победительница выбрана заочным голосованием специалистов экологических ведомств Челябинска и области - опросным путем. Автор получит 50 тысяч рублей.