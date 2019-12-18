Курганские коммунальщики не сошлись во мнении, какой должна быть ассоциация, в которую управляющим компаниям (УК) предложили объединиться, и вместо одной создали сразу две организации.

Впервые о создании ассоциации УК в регионе заговорили летом. Областные власти предложили для повышения эффективности работы жилищно-коммунального комплекса и экономии средств делегировать часть полномочий небольших УК единым службам заказчика, бухгалтерии и кадров, созданным при ассоциации. Игроки рынка идею поддержали, ассоциацию под названием "Управляющие недвижимостью и собственники жилья" возглавил Евгений Паулун. Но пока в нее вошли лишь семь УК. Почему не все 42?

- Никто не будет объединяться, пока не увидит в этом экономическую выгоду для себя, - считает новоиспеченный руководитель объединения. - Поэтому главный вопрос, который задают коллеги: "А зачем мне это?". Ну уж точно не ради денег - наша организация не ставит целью извлечение прибыли. Зато она может стать отличной площадкой для диалога с властями. Не секрет, что легче решить вопрос, когда его задает солидная организация, а не отдельная компания. Кроме того, в ассоциации мы можем обмениваться опытом, информацией, помогать друг другу. Ведь у некоторых компаний нет в штате экономистов и юристов.

По словам Евгения Паулуна, при ассоциации может быть создана единая диспетчерская служба, и ее преимущества очевидны. Зачем мелким УК, у которых в управлении всего несколько домов, держать "аварийку", где круглосуточно по сменам должны дежурить слесари, электрики, водители? Логичнее создать такую службу совместно. Но тут возникает вопрос: а кто будет ее хозяином? В сознании руководителей УК коллективное владение диспетчерской пока не укладывается.

А вот тему единой бухгалтерии, считает Паулун, пока поднимать рано: в ситуации с многомиллионными долгами собственников жилья это не имеет смысла. Хотя в перспективе, опять же, было бы выгодно нанять одного специалиста, обслуживающего десяток мелких УК, и поделить между ними плату за услуги.

Тем временем в Кургане создана еще одна ассоциация управляющих компаний. Она пока не зарегистрирована, но в нее уже изъявили желание войти девять УК. Чем их не устроило первое объединение?

- Несмотря на заверения, что это общественная организация, в ней просматриваются все признаки коммерческой структуры, - поясняет инициатор создания альтернативного объединения, руководитель УК Игорь Алексеев. - В ее уставе прямо сказано: одной из целей ассоциации является координация предпринимательской деятельности, а одним из видов деятельности - предпринимательская и иная, приносящая доход, даже перечислены ее виды. В уставе есть и другие любопытные пункты. Например, члены ассоциации должны оказывать помощь и услуги в управлении, содержании и ремонте объектов недвижимости. Я это понимаю так: есть старые, неликвидные, брошенные дома. Вполне возможно, что рано или поздно членам общественного объединения скажут: а давайте-ка поможем таким домам не за счет муниципалитета, а за счет вашей ассоциации. Или вот еще пункт: члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода из организации. Получается, я вступил в объединение, по каким-то причинам мне там не понравилось, я решил выйти из него, но еще два года буду платить взносы? Прямо крепостное право какое-то!

Принудить бизнес войти в общественную организацию, конечно, невозможно, однако объединить его для решения каких-то общих вопросов вполне реально

"Оппозиционеры", как утверждает Алексеев, создают действительно общественную организацию, главная цель которой - защита прав и интересов УК, а следовательно, и собственников жилья. Например, сейчас остро стоит вопрос с оплатой воды и электроэнергии на общедомовые нужды. Ресурсоснабжающие организации выставляют по этой статье фантастические счета, а опротестовать их можно фактически только через суд. Вот где требуется объединение усилий и поддержка коллег!

Централизацию бухгалтерий Игорь Алексеев не одобряет, а проект единой диспетчерской готов поддержать. Правда, если условия будут более привлекательными, чем у той службы, услугами которой "управляшки" пользуются сейчас. Речь о контактном центре, который уже работает в Кургане: с УК заключены договоры, каждой выделен телефонный номер, по которому принимаются заявки, вся информация заносится в специальную программу. Плата за услуги контакт-центра идет из поступлений за содержание жилого помещения: диспетчеризация включена в тариф и составляет 20-25 копеек с квадратного метра. По такому же принципу будут оплачиваться и услуги единой диспетчерской, вопрос лишь в их цене и качестве.

Но вот стоит ли плодить коммунальные ассоциации? По мнению главного государственного жилищного инспектора Курганской области Владимира Чупахина, принудить бизнес войти в общественную организацию, конечно, невозможно, однако объединить его для решения каких-то общих вопросов вполне реально.

- Когда проходят совещания, каждый высказывает свое мнение и не всегда получается прийти к согласию. В рамках объединения легче выработать и принять обдуманное и правильное для конкретной ситуации решение, - рассуждает он.

Единая аварийно-диспетчерская служба тоже не прихоть, а необходимость, подчеркивает начальник госжилинспекции. В некоторых УК диспетчеры работают безупречно, но есть и такие, куда просто невозможно дозвониться. На днях, например, в одном из домов в Кургане отключилась газовая котельная и прекратилась подача тепла в квартиры. Директор управляющей организации на связь не вышел, его заместитель вразумительного ответа дать не смог. Хорошо, что в мэрии нашли специалистов, которые запустили котельную и предотвратили ЧП.

Тем временем

С начала 2019 года в госжилинспекцию Курганской области поступило 5778 обращений по поводу ненадлежащего оказания услуг - на треть больше, чем годом ранее. В результате проверок начислено штрафов на 20 с лишним миллионов рублей. Отозвано восемь лицензий в связи с прекращением деятельности, четыре - в связи с закрытием юрлиц, семь аннулировано на основании судебных решений.