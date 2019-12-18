В Новом Уренгое впервые прооперировали ребенка с ранением сердца

Врачи новоуренгойской больницы впервые прооперировали маленького ребенка с ранением сердца.

Шестилетняя девочка пострадала в результате несчастного случая. В больницу ее привезли на "скорой". "У врачей в запасе оставались минуты для обследования поврежденных тканей и принятия решения о тактике лечения", - говорят в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Ранение было в правом предсердии. Вся операция длилась 1 час 20 минут, врачам приходилось действовать очень быстро.

"Врачам уже приходилось оперировать сердечные ранения у взрослых, но с детскими травмами в области сердца они столкнулись впервые", - рассказали вы профильном департаменте, отметив, что по статистике около 90 процентов пациентов с подобными травмами умирают по пути в больницу или сразу после госпитализации.

В данном случае бригада врачей сработала оперативно и четко - девочка осталась жива. Ее уже выписали из стационара.

Малышке предстоит реабилитация, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

-У меня дочь такого же возраста, я подумал о ней, когда увидел девочку, надо было принимать решения немедленно. Попросил паузу выдохнуть, когда самое страшное было позади, - вспоминает хирург Леван Инцкирвели.