Новости

В "Яндексе" можно будет увидеть пандусы и съезды с тротуаров 15:36
Вышел трейлер российской спортивной мелодрамы с Петровым "Лед 2" 15:33
В России установится европейская зима 15:30
18 декабря стало самым теплым днем в Москве с 1956 года 15:27
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 15:26
В Подмосковье открыт памятник Митрофану Неделину 15:24
В Волгограде 31 декабря объявлен нерабочим днем 15:18
Опубликовано видео из колонии, где вскрыли ячейку заключенных-террористов 15:14
Принят закон о безопасном детском отдыхе 15:07
Фото: Дед Мороз и Йоулупукки встретились на российско-финской границе 15:07
В Тамбове завели дело по факту гибели вице-губернатора 15:03
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря 15:01
В России появился новый кроссовер ценой до 1,5 млн рублей 15:01
В Лапландии открылся полностью ледяной отель 14:56
В Крыму посоветовали Киеву дать особый статус Флориде 14:50
На Сахалине семья назвала дочку в честь острова 14:49
В Крыму задержали судебных приставов-взяточников 14:43
Продажи Lada в Европе вновь упали 14:40
В московском метро пассажир погиб, упав с платформы 14:35
МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи 14:35
Кот с протезами стал звездой Instagram 14:28
В Новом Уренгое впервые прооперировали ребенка с ранением сердца 14:26
В Мурманской области построят новый мост через реку Колу 14:21
Британец обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки на пляже 14:17
Московских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по программированию 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 14:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новом Уренгое впервые прооперировали ребенка с ранением сердца

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа Бригада врачей: хирург Леван Инцкирвели, анестезиолог-реаниматолог Андрей Стиблин, хирург Сергей Кузьменко, анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Моисеенко. Фото: Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
Бригада врачей: хирург Леван Инцкирвели, анестезиолог-реаниматолог Андрей Стиблин, хирург Сергей Кузьменко, анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Моисеенко. Фото: Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

Врачи новоуренгойской больницы впервые прооперировали маленького ребенка с ранением сердца.

Шестилетняя девочка пострадала в результате несчастного случая. В больницу ее привезли на "скорой". "У врачей в запасе оставались минуты для обследования поврежденных тканей и принятия решения о тактике лечения", - говорят в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Ранение было в правом предсердии. Вся операция длилась 1 час 20 минут, врачам приходилось действовать очень быстро.

Фото: iStock
В Сочи врачи спасли зрение ребенку, травмировавшему глаз ножом

"Врачам уже приходилось оперировать сердечные ранения у взрослых, но с детскими травмами в области сердца они столкнулись впервые", - рассказали вы профильном департаменте, отметив, что по статистике около 90 процентов пациентов с подобными травмами умирают по пути в больницу или сразу после госпитализации.

В данном случае бригада врачей сработала оперативно и четко - девочка осталась жива. Ее уже выписали из стационара.

Малышке предстоит реабилитация, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

-У меня дочь такого же возраста, я подумал о ней, когда увидел девочку, надо было принимать решения немедленно. Попросил паузу выдохнуть, когда самое страшное было позади, - вспоминает хирург Леван Инцкирвели.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с космическим телескопом стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту