Лесничие, экологи и чиновники Первоуральска обсуждают создание вокруг промышленного города зеленого пояса. Такую возможность каждому муниципалитету дает федеральный закон "Об охране окружающей среды".

Первоуральск принципиальное решение уже принял, письмо с предложением отправлено в областное минприроды. Как сообщает "Вечерний Первоуральск" со ссылкой на директора МБУ "Городское лесничество" Бориса Трефилова, в состав зеленого пояса войдут все участки городских лесов общей площадью 1530,7 гектара.

По словам Трефилова, зеленый пояс пройдет по Шайтанке, Пильной, Талице, не доходя до стелы "Европа - Азия", которая находится уже на федеральной земле. Затем - по Магнитке, огибая территорию Среднеуральского медеплавильного завода, далее - по прудкам микрорайона Динас. Считается, что лесное кольцо поможет в том числе защитить город от господствующих ветров со стороны металлургической Ревды.

Со временем общая площадь лесопарков может увеличиться еще на тысячу гектаров - за счет неучтенных участков. Так, в 2019 году к городским лесам добавили 101 гектар земель, поставленных на кадастровый учет. Отметим, зеленый пояс приравнивается к особо охраняемым природным территориям. Обеспечить этот статус поможет финансирование из областного бюджета и строгий контроль за любой хозяйственной деятельностью.