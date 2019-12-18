Рейтинг популярности Трампа вырос на 6% за последние три месяца

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа вырос на 6 процентов с момента запуска в отношении него процесса импичмента. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения американцев, опубликованные сегодня социологической компанией "Гэллап".

Так, если в октябре, когда демократическая партия США инициировала первые слушания в конгрессе о якобы имевших место злоупотреблениях Трампом служебными полномочиями, положительно оценивали работу хозяина Белого дома лишь 39 процентов опрошенных, то к середине декабря эта цифра выросла до 45 процентов.

За это же время количество недовольных работой президента Соединенных Штатов американских граждан сократилась с 57 процентов до 51 процента.

На текущий момент среди сторонников республиканской партии США популярность Трампа достигает 89 процентов, а среди демократов - 8 процентов. Согласно последним данным, 51 процент респондентов выступает против отстранения Дональда Трампа от власти и 46 процентов поддерживают импичмент.

"Процесс импичмента стал разобщающим для страны и несет риски для обеих политических партий", - резюмируют авторы социсследования.

Напомним, что голосование по двум статьям обвинения против Дональда Трампа в рамках импичмента состоится в палате представителей конгресса США сегодня, 18 декабря. При этом исход политической драмы вокруг попытки демократов отстранить действующего американского лидера от власти может решится только в 100-местной верхней палате конгресса - сенате. У демократов там имеется всего 48 сенаторов при необходимых для утверждения импичмента 67 голосах.