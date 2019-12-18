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18.12.2019 16:28
Рубрика: В мире

Рейтинг популярности Трампа вырос на 6% за последние три месяца

Текст: Александр Гасюк
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа вырос на 6 процентов с момента запуска в отношении него процесса импичмента. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения американцев, опубликованные сегодня социологической компанией "Гэллап".
Фото: REUTERS/Carlos Barria Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Так, если в октябре, когда демократическая партия США инициировала первые слушания в конгрессе о якобы имевших место злоупотреблениях Трампом служебными полномочиями, положительно оценивали работу хозяина Белого дома лишь 39 процентов опрошенных, то к середине декабря эта цифра выросла до 45 процентов.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Трамп написал письмо Пелоси и выразил протест в связи с импичментом

За это же время количество недовольных работой президента Соединенных Штатов американских граждан сократилась с 57 процентов до 51 процента.

На текущий момент среди сторонников республиканской партии США популярность Трампа достигает 89 процентов, а среди демократов - 8 процентов. Согласно последним данным, 51 процент респондентов выступает против отстранения Дональда Трампа от власти и 46 процентов поддерживают импичмент.

"Процесс импичмента стал разобщающим для страны и несет риски для обеих политических партий", - резюмируют авторы социсследования.

Напомним, что голосование по двум статьям обвинения против Дональда Трампа в рамках импичмента состоится в палате представителей конгресса США сегодня, 18 декабря. При этом исход политической драмы вокруг попытки демократов отстранить действующего американского лидера от власти может решится только в 100-местной верхней палате конгресса - сенате. У демократов там имеется всего 48 сенаторов при необходимых для утверждения импичмента 67 голосах.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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