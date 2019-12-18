Со следующего года на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные. Поправки в Трудовой кодекс и в закон об индивидуальном персонифицированном учете публикует "РГ".

Как пояснили "РГ" в минтруде, документы предусматривают возможность сбора информации в электронном виде о трудовой деятельности и трудовом стаже работников, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в ПФР.

Если человеку понадобятся эти сведения, например, для получения визы, он сможет запросить их у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре, в ПФР или самостоятельно распечатать из личного кабинета на портале госуслуг.

До 1 июля 2020 года работодатели должны в письменной форме уведомить каждого работника об этих изменениях в трудовом законодательстве, а работники до конца следующего года выбрать - будет у них трудовая книжка бумажная или электронная. Если человек не напишет заявление, книжка автоматически останется бумажной. Как пояснял глава минтруда Максим Топилин, если работник находится в отпуске по уходу за ребенком или на длительном больничном, он сможет сделать свой выбор и после 2020 года.

Если работник выбрал электронную книжку, бумажную работодатель выдаст ему на руки. А если бумажную, то право выбора у него сохранится при последующем трудоустройстве. "Срок действия" бумажной книжки неограничен. При этом даже если работник выбрал бумагу, работодатель все равно будет передавать сведения в ПФР.

У тех, кто выйдет на рынок труда с 1 января 2021 года, права выбора не будет - сведения об их трудовой деятельности будут храниться только в электронном виде. Вся информация будет учитываться в существующей системе персонифицированного учета ПФР. Никакой новой системы создаваться не будет, говорят в минтруде.

У работников будет возможность следить через личный кабинет ПФР обо всех изменениях, которые работодатели вносят в их электронные трудовые книжки. Если человек увидит, что в нее занесена неполная или неверная информация, он должен написать заявление работодателю, и тот внесет изменения.