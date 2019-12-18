Новости

Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 19:45
Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд 19:27
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 19:26
Сборная России сыграет на Евро-2020 в уникальной форме 19:23
Фильм про японского писателя Осаму Дадзая покажут в Москве 19:16
Депутаты ГД РФ оценили позицию Берлина по санкциям за "Северный поток - 2" 19:14
В Оренбуржье запретили продажу снюсов 19:09
В ФРГ санкции в отношении "Северного потока-2" назвали нарушением табу 19:08
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово 19:07
Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее копией 19:05
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения и шторма 18:56
Умер создатель льва Бонифация Сергей Алимов 18:45
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv 18:34
На Кубани возбудили около 300 дел по обманутым дольщикам 18:32
На улучшение воздуха в восьми городах направят почти 78 млрд рублей 18:24
Какие авиамаршруты предпочитают белорусы на Новый год 18:20
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии 18:14
Из Онежского озера на окраине Петрозаводска достали тело женщины 18:05
В полпредстве СЗФО дали оценку череде анонимных минирований судов и ТЦ 17:42
МИД РФ объяснил причины задержания японских рыбаков 17:40
Названа новая версия гибели актера Дмитрия Марьянова 17:37
Вышел первый трейлер "Пальмы" - "русского "Хатико" 17:36
Белгородских газовиков отправили под арест за взрыв дома 17:35
В Томске создали онлайн-карту торгующих нелегальным алкоголем магазинов 17:29
Превосходящие силы: модернизацию российской армии оценили в Дании 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 18:48
Рубрика: Экономика

Трудовые книжки станут электронными

Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Со следующего года на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные. Поправки в Трудовой кодекс и в закон об индивидуальном персонифицированном учете публикует "РГ".
Все желающие смогут сохранить бумажные версии трудовых книжек, сведения будут просто дублироваться в электронном виде. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС Все желающие смогут сохранить бумажные версии трудовых книжек, сведения будут просто дублироваться в электронном виде. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС
Все желающие смогут сохранить бумажные версии трудовых книжек, сведения будут просто дублироваться в электронном виде. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

Как пояснили "РГ" в минтруде, документы предусматривают возможность сбора информации в электронном виде о трудовой деятельности и трудовом стаже работников, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в ПФР.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
В России могут появиться электронные трудовые договоры

Если человеку понадобятся эти сведения, например, для получения визы, он сможет запросить их у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре, в ПФР или самостоятельно распечатать из личного кабинета на портале госуслуг.

До 1 июля 2020 года работодатели должны в письменной форме уведомить каждого работника об этих изменениях в трудовом законодательстве, а работники до конца следующего года выбрать - будет у них трудовая книжка бумажная или электронная. Если человек не напишет заявление, книжка автоматически останется бумажной. Как пояснял глава минтруда Максим Топилин, если работник находится в отпуске по уходу за ребенком или на длительном больничном, он сможет сделать свой выбор и после 2020 года.

Если работник выбрал электронную книжку, бумажную работодатель выдаст ему на руки. А если бумажную, то право выбора у него сохранится при последующем трудоустройстве. "Срок действия" бумажной книжки неограничен. При этом даже если работник выбрал бумагу, работодатель все равно будет передавать сведения в ПФР.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как электронные трудовые книжки защитят от потери трудового стажа

У тех, кто выйдет на рынок труда с 1 января 2021 года, права выбора не будет - сведения об их трудовой деятельности будут храниться только в электронном виде. Вся информация будет учитываться в существующей системе персонифицированного учета ПФР. Никакой новой системы создаваться не будет, говорят в минтруде.

У работников будет возможность следить через личный кабинет ПФР обо всех изменениях, которые работодатели вносят в их электронные трудовые книжки. Если человек увидит, что в нее занесена неполная или неверная информация, он должен написать заявление работодателю, и тот внесет изменения.

Экономика Работа Власть Право Трудовое право Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Комментарии к документам Трудовое законодательство

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с телескопом CHEOPS стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств