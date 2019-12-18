Японская философия совершенствования бизнеса и производственных процессов кайдзен (в дословном переводе - улучшение) появилась в Японии после Второй мировой войны, но на Западе о ней стало известно лишь с выходом в 1986 году книги Масааки Имаи "Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний".

В основе кайдзен лежит осознание необходимости постоянного совершенствования, внедрения производства без потерь, в том числе с помощью оптимизации стандартизированных действий при относительно небольших материальных затратах.

В России кайдзен известна не только под оригинальным японским названием, но и бережливое производство, Lean Production, 6 sigma и др.

Как рассказал "РГ" директор АНО "Японский центр по развитию торгово-экономических связей" Митихиро Хамано, "одной из самых сильных мотиваций к внедрению является укрепление позиции своего бизнеса в условиях жесточайшей конкуренции путем снижения себестоимости, сокращения сроков поставки, улучшения качества товаров и услуг".

В этом году, по словам Хамано, на встрече с представителем Федерального центра компетенций в сфере производительности труда при Минэкономразвития РФ отмечалось, что к внедрению кайдзен приступили более 1000 российских компаний.

Ряд российских предприятий и организаций уже могут показать хорошие результаты такого внедрения. Среди них КАМАЗ, НЛМЗ, "Автокомпонент", Астраханский государственный университет, а также РЖД, "Группа компаний ГАЗ", "Росатом", ВСМПО-АВИСМА, "Русал", "ЕвразХолдинг", "ЕвроХим", "Сибирская кондитерская компания" (Красноярск), Агрохолдинг "Кубань", Краснодарский ипподром, "Армавирский мясоконсервный комбинат", Кубанский казачий хор... Кроме того, по словам Митихиро Хамано, "в применении системы кайдзен также очень заинтересованы медицинские работники с целью предотвращения ошибок в процессе лечения. Так, в последние годы мы активно сотрудничаем с Минздравом России в рамках поддержки проектов о внедрении кайдзен в российских больницах и клиниках". Он подчеркнул, что "среди компаний с успешным внедрением кайдзен нет ни одной, которая собиралась бы отказаться от применения этой системы. Можно обратиться к названным компаниям и организациям, и любая подтвердит эффективность и удовлетворенность от нового порядка. Жаль, что иногда, возможно в силу неправильного толкования теории кайдзен, попытки внедрения системы не приносят ожидаемых результатов, и тогда компании сдаются на начальном этапе. Было бы хорошо перед внедрением пройти ознакомительный курс или стажировку в Японии по этой теме, чтобы своими глазами увидеть положительный эффект".

В России философия кайдзен известна под названием "бережливое производство"

АНО "Японский центр" в сотрудничестве с Федеральным ресурсным центром Минэкономразвития России, который осуществляет президентскую программу по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства, приглашает экспертов из Японии для проведения семинаров. Там российские предприниматели могут познакомиться с лучшими практиками применения кайдзен на японских предприятиях. Также, ежегодно центр организует стажировки в Японии для российских бизнесменов. Ежегодно их проходят до 280 бизнесменов и руководителей. Все семинары и стажировки бесплатные.

"Мы предлагаем без особо больших вложений улучшить производство, - пояснил "РГ" генсек Японского бизнес-клуба в России Кунио Окада, также занимающийся популяризацией кайдзен. - Если руководитель верит, что сможет добиться оптимизации с помощью японской методики, то обычно у него все получается. Мы рассказываем, что и как надо делать, привозим на семинары представителей тех предприятий, где кайдзен уже внедрен, чтобы те поделились опытом".

В марте 2020 года в Москве "Японский центр" планирует провести большой "круглый стол" под предварительным названием "Кайдзен - успех и провал. Опыт успешного внедрения на российских предприятиях".