Новости

Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста 20:59
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма 20:52
Рост ВВП России в ноябре составил 1,6% 20:41
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России 20:24
У берегов Мексики найдены два 500-летних якоря с кораблей эскадры Кортеса 20:15
Задержанным в Домодедово израильтянам разрешили въезд в РФ 20:15
Премьеры РФ и Беларуси обсудили интеграционное взаимодействие и энергетику 20:05
Ученые посоветовали ограничить количество сахара и сладостей зимой 19:50
В Госдуму внесен проект закона об использовании ФСО боевой техники 19:49
Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 19:45
Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд 19:27
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 19:26
Сборная России сыграет на Евро-2020 в уникальной форме 19:23
Фильм про японского писателя Осаму Дадзая снова покажут в Москве 19:16
Депутаты ГД РФ оценили позицию Берлина по санкциям за "Северный поток - 2" 19:14
В Оренбуржье запретили продажу снюсов 19:09
В ФРГ санкции в отношении "Северного потока-2" назвали нарушением табу 19:08
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово 19:07
Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее копией 19:05
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения и шторма 18:56
Умер создатель льва Бонифация Сергей Алимов 18:45
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv 18:34
На Кубани возбудили около 300 дел по обманутым дольщикам 18:32
На улучшение воздуха в восьми городах направят почти 78 млрд рублей 18:24
Какие авиамаршруты предпочитают белорусы на Новый год 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 20:41
Рубрика: Экономика

Рост ВВП России в ноябре составил 1,6%

Текст: Екатерина Ясакова

Рост ВВП России в ноябре 2019 года замедлился до 1,6% в годовом выражении после 2,3% в октябре и 1,9% в сентябре, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Декабрь 2019".

Орешкин: ВВП России может расти не менее чем на 2% без структурных реформ

С начала текущего года темп роста ВВП составил 1,3% в годовом выражении.

С учетом ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в других отраслях (торговля, сельское хозяйство) Минэкономразвития предусматривает дальнейшее ослабление экономической активности в России в декабре и начале 2020 года - до тех пор, пока не вернется рост кредитной активности и совокупного спроса, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Экономика Макроэкономика

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России
Граждане Украины смогут ездить в Россию по загранпаспорту
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств