Рост ВВП России в ноябре составил 1,6%

Рост ВВП России в ноябре 2019 года замедлился до 1,6% в годовом выражении после 2,3% в октябре и 1,9% в сентябре, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Декабрь 2019".

С начала текущего года темп роста ВВП составил 1,3% в годовом выражении.

С учетом ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в других отраслях (торговля, сельское хозяйство) Минэкономразвития предусматривает дальнейшее ослабление экономической активности в России в декабре и начале 2020 года - до тех пор, пока не вернется рост кредитной активности и совокупного спроса, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.