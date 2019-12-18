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18.12.2019 10:23
Рубрика: Экономика

Счетная палата: Политика ЦБ привела к снижению конкуренции на финрынке

Текст: Евгений Гайва
Программа Центробанка по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной, в частности, она привела к снижению конкуренции, заявили в Счетной палате (СП).

Контрольное ведомство провело анализ реализации двух документов ЦБ - "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016 - 2018 годов" и "Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 - 2021 годов".

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"Количественный анализ основных секторов финрынка выявил в ряде из них отрицательную динамику. Число институтов финансового рынка значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз", - отметили в СП. результате, новые участники испытывают трудности при выходе на финансовый рынок, а реальному сектору экономии сложно получить кредиты. Потому в крупнейшем секторе - банковском - рост шел за счет физических лиц, указывают аудиторы.

При этом, план мероприятий выполнен на 97,8%. Но добиться ожидаемых результатов в основном не удалось, констатировали в СП. Так, не достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей эффективности. А из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один - по величине активов страховых организаций.

Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума. В разделе "Развитие финансового рынка" позиции России ухудшились по семи из восьми компонентов, добавили в контрольном ведомстве.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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