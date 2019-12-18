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18.12.2019 18:50
Рубрика: Экономика

Масштаб имеет значение

Счетная палата проверила программы ЦБ по финансовому рынку
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Счетная палата (СП) обнаружила, что программа Банка России по развитию финансового рынка не принесла ожидаемых результатов. Сейчас российский финансовый рынок не соответствует масштабу экономики и ее потребностям в инвестициях, подчеркивают в контрольном ведомстве. В Банке России в целом согласны с выводами СП.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ведомство проанализировало два программных документа Центробанка - основные направления развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы. План мероприятий на прошлую трехлетку был выполнен полностью (97,8%), но добиться ожидаемых результатов в основном не удалось, констатировали в СП. Так, не были достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей эффективности, а из семи показателей развития секторов финансового рынка был достигнут только лишь один - по величине активов страховых организаций.

Фото: iStock
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Кроме того, Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. В разделе "Развитие финансового рынка" позиции России ухудшились по семи из восьми компонентов, говорится в сообщении СП.

Из отчета аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина следует, что количество институтов финансового рынка значительно сократилось, причем в отдельных секторах до 1,5-2 раз. "Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе - банковском - рост шел за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики", - отметил Саватюгин.

Он напомнил, что рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего в инвестициях, констатировал Саватюгин.

Рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций

СП обратила внимание и на законодательные проблемы. Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финансового рынка, а также цели, инструментарий и требования к основным направлениям его развития. Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно, говорится в заявлении контрольного ведомства.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, причины проблем российского финансового рынка кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации.

В ведомстве отмечают, что Банк России в целом с выводами Счетной палаты согласился. "Большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка", - цитирует СП слова первого зампреда Банка России Сергея Швецова. В Банке России не ответили на дополнительные вопросы "Российской газеты".

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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