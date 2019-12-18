Счетная палата проверила программы ЦБ по финансовому рынку

Счетная палата (СП) обнаружила, что программа Банка России по развитию финансового рынка не принесла ожидаемых результатов. Сейчас российский финансовый рынок не соответствует масштабу экономики и ее потребностям в инвестициях, подчеркивают в контрольном ведомстве. В Банке России в целом согласны с выводами СП.

Ведомство проанализировало два программных документа Центробанка - основные направления развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы. План мероприятий на прошлую трехлетку был выполнен полностью (97,8%), но добиться ожидаемых результатов в основном не удалось, констатировали в СП. Так, не были достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей эффективности, а из семи показателей развития секторов финансового рынка был достигнут только лишь один - по величине активов страховых организаций.

Кроме того, Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. В разделе "Развитие финансового рынка" позиции России ухудшились по семи из восьми компонентов, говорится в сообщении СП.

Из отчета аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина следует, что количество институтов финансового рынка значительно сократилось, причем в отдельных секторах до 1,5-2 раз. "Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе - банковском - рост шел за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики", - отметил Саватюгин.

Он напомнил, что рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего в инвестициях, констатировал Саватюгин.

Рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций

СП обратила внимание и на законодательные проблемы. Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финансового рынка, а также цели, инструментарий и требования к основным направлениям его развития. Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно, говорится в заявлении контрольного ведомства.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, причины проблем российского финансового рынка кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации.

В ведомстве отмечают, что Банк России в целом с выводами Счетной палаты согласился. "Большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка", - цитирует СП слова первого зампреда Банка России Сергея Швецова. В Банке России не ответили на дополнительные вопросы "Российской газеты".