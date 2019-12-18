Смартфоны Xiaomi начали превращаться в "кирпичи" при смене прошивки

Смартфон Redmi Note 8 Pro способен полностью лишиться работоспособности при попытке установить кастомную прошивку от сторонних разработчиков. Это выяснили энтузиасты, решившие с подачи самой Xiaomi протестировать возможность установки сторонних оболочек.

Redmi Note 8 Pro, как пишет Gizchina, работает на базе процессора Helio G90T от MediaTek. Многие пользователи предпочитают другие аппараты, опасаясь, что на модель с MediaTek будет невозможно установить кастомную прошивку. В Xiaomi решили доказать, что это не так - компания открыла исходные коды ядра, а позднее выдала разработчикам из числа участников сообщества смартфоны для проведения смелых экспериментов.

Однако выяснилось, что при попытке установить кастомное рекавери, мод или даже обновления MIUI через рекавери смартфон превращается в "кирпич". Разблокировать такой смартфон невозможно, если у пользователя нет авторизованной учетной записи Xiaomi. Такой тип аккаунтов выдается вручную самой компанией.

В результате разработчики популярных прошивок, таких как xiaomi.eu, отказались от выпуска собственных сборок MIUI для Redmi Note 8 Pro. В Xiaomi пока не комментируют ситуацию.