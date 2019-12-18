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18.12.2019 10:30
Рубрика: В мире

СМИ: Поверенный в делах США на Украине уедет из Киева 2 января

Текст: Максим Макарычев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в самое ближайшее время, сообщили NBC News действующий и бывший сотрудники Белого дома.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В соответствии с "Законом о вакансиях" он мог оставаться исполняющим обязанности посла до 8 января, сообщил телеканалу источник, знакомый с планами Тейлора. Вместо этого Тейлор официально передаст дела нынешнему заместителю главы американской дипломатической миссии на Украине Кристине Квиен 1 января и покинет Киев 2 января.

Тейлор был ключевым свидетелем в расследовании конгрессом импичмента президента Дональда Трампа, и стал одним из самых первых дипломатов, который дал свидетельские показания в палате представителей.

По информации источников, он еще в конце лета поставил под сомнение решение Белого дома приостановить оказание военной помощи Украине до тех пор пока Владимир Зеленский не инициирует расследование по делу сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера за его деятельность в украинской энергетической компании Burisma. В начале сентября Тейлор направил сообщение тогдашнему специальному посланнику США на Украине Курту Волкеру и послу в Европейском союзе Гордону Сондленду, назвав "безумным" решение Белого дома "ставить военную помощь в зависимость от политической кампании". "Я нашел странную и необычную историю о политике США в отношении Украины", - сказал Тейлор на слушаниях в конгрессе.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости www.ria.ru
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В результате кандидатура Тейлора, который исполнял обязанности посла США на Украине с июня этого года, так и не была официально выдвинута на утверждение в сенат. А после того, как демократы позиционировали его как одного из ключевых свидетелей в деле об импичменте, стало понятно, что дни Тейлора в качестве американского поверенного в делах США на Украине сочтены. Трамп осудил дипломатов, которые дали показания в ходе расследования в судебном комитете конгресса, а источники в Капитолии сообщили о том, что госсекретарь Майк Помпео не приедет в Киев до тех пор, пока Тейлор не покинет свой пост.

Пока неясно, кто в качестве главы американской дипмиссии в Киеве заменит Тейлора, ветерана войны во Вьетнаме, который еще в 1985 году был назначен Джорджем Бушем-младшим на должность посла на Украине. Она стала вакантной после того, как в мае Мария Йованович была уволена со своего поста после критических комментариев в адрес личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

В своих показаниях конгрессу Йованович сказала, что была "смущена и обеспокоена", когда на нее постоянно оказывал давление Джулиани в вопросах политики США в отношении Украины.

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