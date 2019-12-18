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Sony неожиданно представила новый аксессуар для PlayStation 4

Текст:   Богдан Бобров
18.12.2019,  
10:00
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Пока конкуренты из Microsoft на потеху всему интернету продвигают свою новую консоль Xbox Series X, компания Sony сделала неожиданный анонс устройства Back Button Attachment для геймпадов PlayStation 4.

Гаджет крепится к DualShock 4 таким образом, что на тыльной стороне появляется две дополнительные кнопки - так называемые "лепестки". С помощью сенсорного экрана на них можно "навесить" функции других кнопок.

Полезно это в первую очередь будет в сетевых шутерах, где для того, чтобы выполнить перезарядку или совершить прыжок, необходимо большим пальцем правой руки нажимать кнопки "крест" или "квадрат", теряя контроль над правым стиком и, следовательно, проигрывая в мобильности.

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По сути, подобные решения уже давно присутствуют на рынке в виде кастомных геймпадов от сторонних производителей. Теперь то же самое предлагает и сама Sony.

Что точно может отпугнуть, так это цена - 29,99 доллара (более 1800 рублей). И все это в конце жизненного цикла приставки.

Возможно, таким образом японская корпорация прощупывает почву на предмет пользовательского интереса относительно дополнительных опций для геймпадов. В случае позитивного отклика аудитории есть вероятность появления таких расширений уже в стоковом варианте геймпада для PlayStation 5.

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