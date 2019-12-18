Sony неожиданно представила новый аксессуар для PlayStation 4

Пока конкуренты из Microsoft на потеху всему интернету продвигают свою новую консоль Xbox Series X, компания Sony сделала неожиданный анонс устройства Back Button Attachment для геймпадов PlayStation 4.

Гаджет крепится к DualShock 4 таким образом, что на тыльной стороне появляется две дополнительные кнопки - так называемые "лепестки". С помощью сенсорного экрана на них можно "навесить" функции других кнопок.

Полезно это в первую очередь будет в сетевых шутерах, где для того, чтобы выполнить перезарядку или совершить прыжок, необходимо большим пальцем правой руки нажимать кнопки "крест" или "квадрат", теряя контроль над правым стиком и, следовательно, проигрывая в мобильности.

По сути, подобные решения уже давно присутствуют на рынке в виде кастомных геймпадов от сторонних производителей. Теперь то же самое предлагает и сама Sony.

Что точно может отпугнуть, так это цена - 29,99 доллара (более 1800 рублей). И все это в конце жизненного цикла приставки.

Возможно, таким образом японская корпорация прощупывает почву на предмет пользовательского интереса относительно дополнительных опций для геймпадов. В случае позитивного отклика аудитории есть вероятность появления таких расширений уже в стоковом варианте геймпада для PlayStation 5.