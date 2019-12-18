Результаты опроса оказались неожиданными.

Приводим в алфавитном порядке имена первой десятки, тренера и сильнейшей команды по версии спортивных репортеров:

Владимир Балынец (паралимпийский спорт - пауэрлифтинг);

Анастасия Войнова - Дарья Шмелева (велоспорт);

Артур Далалоян (гимнастика);

Инна Дериглазова (фехтование);

Юлия Ефимова (плавание);

Алена Косторная (фигурное катание);

Вячеслав Красильников - Олег Стояновский (пляжный волейбол);

Даниил Медведев (теннис);

Никита Нагорный (гимнастика);

Анжелика Сидорова (легкая атлетика).

Лучший тренер - Юрий Семин ("Локомотив" Москва).

Лучшая команда - сборная России по пляжному футболу.

Торжественное вручение "Серебряных Ланей" Федерация спортивных журналистов России по традиции проведет вместе со своим верным партнером Олимпийским комитетом России на Лужнецкой набережной, 8.

Исполком Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР)