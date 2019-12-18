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18.12.2019 15:57
Рубрика: В мире

США направит на базу в испанской Роте еще два эсминца

Текст: Юрий Когалов

Пентагон намерен увеличить в полтора раза свое присутствие в Испании. Согласно заявлениям американских военных, на военной базе в Роте (возле Кадиса) будет развернуто дополнительно два эсминца класса Arleigh Burke, а также 600 моряков. Как отмечает El Pais, ради этого Вашингтону и Мадриду придется в очередной раз внести изменения в соглашение, подписанное двумя странами еще в 1988 году. За эти годы поправки в него вносились уже трижды (в 2002, 2012 и 2015-м).

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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С помощью новых кораблей, а также замены старых ВМС США рассчитывают создать на испанской базе полноценную эскадру. В настоящее время из четырех эсминцев USS Carney, USS Donald Cook, USS Porter и USS Ross, базирующихся в Роте, Пентагон может использовать только два, остальные либо проходят плановый техосмотр, либо ремонтируются.

Пока вопрос прорабатывался только с технической стороны, чтобы начались официальные переговоры, нужно, чтобы в Испании, наконец, появилось полноценное правительство (после повторных выборов социалисты вновь одержали победу, но полученной ими поддержки не хватает для того, чтобы самостоятельно сформировать кабинет министров, а переговоры с другими политическими силами идут туго). А вот местные жители с нетерпением ждут воплощения этих планов, ведь это означает увеличение рабочих мест, которые они вполне смогут занять.

Пока Мадрид дал согласие только на замену старых эсминцев на новые (это предусматривает последний вариант соглашения). Предполагается, что более современные корабли (но все того же класса Arleigh Burke) прибудут в Роту до 2022 года. В отличие от предыдущих они будут нести на себе по вертолету Sikorsky SH-60 Seahawk. Ранее испанское правительство дало разрешение на развертывание на базе подразделения вертолетчиков. При этом власти королевства проигнорировали стандартную процедуру и не стали вносить изменения в соглашение от 1988 года, как это делалось ранее в подобных случаях. Однако при планах увеличения количества эсминцев такое недопустимо, свое одобрение должен дать парламент. С учетом того, что Испания регулярно подвергается критике со стороны США за недостаточные расходы на оборону, в согласии Мадрида почти нет сомнений.

Фото: Artem Tkachenko/ Wikimedia.org
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Согласно существующему договору, в Роте могут базироваться не более 4250 военнослужащих и 1000 гражданских лиц из США. Все они приписаны к кораблям, самолетам или различным вспомогательным службам.

Каждый раз с 1988 года, когда США хотели увеличить свой контингент, вносились изменения в соглашение. В последний раз это произошло в 2012 году, когда к базе были приписаны четыре эсминца и 1200 человек экипажа. Стоит отметить, что хотя эти корабли формально считаются частью системы ПРО НАТО, у них были совсем иные задачи в последние годы, они активно использовались при атаках на объекты в Сирии под предлогом использовании Дамаском химического оружия, что так и не было доказано. Кроме того, они периодически заходят в Черное море для участия в учениях НАТО и других своих целей. Только в 2019 году было восемь таких заходов. Каждый раз американские эсминцы сопровождали корабли Черноморского флота РФ.

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