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Рубрика: В мире

США призвали усилить санкции в отношении Южного Судана

Постпред США при ООН Келли Крафт выступила за ужесточение санкционного режима в отношении Южного Судана. По ее словам, эмбарго необходимо усилить в том случае, если стороны конфликта не смогут исполнить положения мирного соглашения.

Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти

Как отметила американский представитель, лидеры Южного Судана обвиняют друг друга в попытках помешать прогрессу и в отказе публично объявить о прекращении огня, а также мешают участию женщин в процессе примирения. "Вооруженные силы продолжают совершать акты насилия", - цитирует Крафт РИА Новости.

Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 году. За это время в стране погибли десятки тысяч человек, а еще порядка двух миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2015 году резолюцию о санкциях в отношении Южного Судана приняли в Совете Безопасности ООН. Документ подразумевал замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц и организаций, которые "несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного Судана, или причастны к таким действиям или мерам".

В августе 2018 году власти Южного Судана и повстанцы заключили в Хартуме окончательный мирный договор, подразумевающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства.

В мире США В мире Африка Южный Судан Санкции и антисанкции

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