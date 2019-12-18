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18.12.2019 16:39
Рубрика: Власть

Топилин: Рождаемость в России все еще выше, чем в Европе

Текст: Галина Мисливская
Несмотря на снижение суммарного коэффициента рождаемости, этот показатель в России все еще выше, чем в Западной Европе и развитых азиатских странах, рассказал министр труда и социального развития России Максим Топилин на слушаниях в Совете Федерации, посвященных нацпроекту "Демография".
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Даже при тех коэффициентах, которые у нас есть сейчас, мы находимся в гораздо более хорошем положении, нежели чем большинство развитых европейских стран", - сказал он.

Фото: iStock
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Напомним, согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России в 2018 году составил 1,579, а годом ранее - 1,621. Этот показатель характеризует среднее число рождений на одну женщину вне зависимости от показателей смертности.

"Если мы возьмем Сингапур, Корею - там коэффициент меньше единицы. Если мы возьмем с вами все страны Западной Европы за исключением Франции, то там суммарный коэффициент гораздо ниже, чем в России", - сказал Топилин.

По его словам, в уходящем году освоены почти все средства, выделенные на реализацию нацпроекта "Демография".

"Мы прошли первый год реализации национального проекта. В принципе, с точки зрения реализации тех мероприятий, которые национальным проектом предусмотрены, они выполнены почти в полном объеме, - сказал он. - По состоянию на 13 декабря мы находились на уровне 90% освоения всех денежных средств".

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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В частности, регионы освоили все средства, выделенные на программу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках реализации нацпроекта. Эту программу Минтруд реализует совместно с Минздравом. "Здесь мы вышли на 100% освоение. Мы все время говорим регионам: если вы видите, что у вас есть дополнительные потребности, мы всегда готовы откликнуться и эту тему дальше решать. Здесь мы никаких ограничений для регионов не ставим", - подчеркнул Топилин.

Напомним, нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение". Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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