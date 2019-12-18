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Рубрика: В мире

Трамп написал письмо Пелоси и выразил протест в связи с импичментом

Фото: AP Photo/ Evan Vucci Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп направил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси письмо, в котором выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента. Текст письма бы распространен во вторник.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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По словам Трампа, импичмент является беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью со стороны демократов, чего не было за всю 250-летнюю историю законодательства США, пишет ТАСС. Президент подчеркнул, что выдвигаемые против него две статьи обвинения - злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса - не подпадают ни под какие нормы конституции и права.

Американский лидер отметил, что статьи не содержат никаких преступлений, нарушений. "Вы обесценили важность этого очень отвратительного слова - импичмент!" - подчеркнул Трамп. Он также заявил, что, проводя процедуру импичмента, Пелоси "объявила открытую войну американской демократии".

Напомним, поводом для процедуры импичмента стал июльский телефонный разговор президентов США и Украины. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Владимира Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

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