Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря

Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС на министерском уровне состоится 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шевчович.

В Евросоюзе с нетерпением ждут очередных консультаций по газу, которые пройдут в Брюсселе, написал чиновник в Twitter. По словам Шевчовича, Еврокомиссия "прилагает усилия", чтобы обеспечить транзит российского газа через Украину в 2020 году.

Между тем российская сторона готова подписать соглашение на прокачку газа в ЕС сроком на один год. Киев настаивает на договоренности о транзите "голубого топлива" сроком на десять лет. Пока сторонам не удалось прийти к единому решению. На встрече в "нормандском формате" также не удалось согласовать этот вопрос.

Напомним, срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Видимо, для усиления позиций украинской стороны премьер-министр Алексей Гончарук начал угрожать России "газовой войной", если консультации по транзиту продолжатся после 1 января 2020 года.