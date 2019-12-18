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18.12.2019 18:07
Рубрика: Экономика

Турпоток из России в Японию вырос на четверть

Текст: Константин Волков
Количество россиян, посетивших Японию за 11 месяцев 2019 года, выросло на 25 процентов по сравнению с тем же периодом 2018 года. В количественном выражении это составило 111 100 наших сограждан. Об этом 18 декабря рассказала глава московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, рост обусловлен облегчением визового режима с января 2017 года, увеличением числа посадочных мест на авиарейсах из России в Японию. В частности, сегодня в Японию прямые рейсы выполняются не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На японском направлении работают авиакомпании Japan Airlines (JAL), "Аэрофлот", All Nippon Airways (ANA), S7 Airlines и "Аврора".

Что интересно, Владивосток становится очень популярным среди японцев направлением туров на уикенд. Об этом рассказал вице-президент и региональный управляющий по России и СНГ японского авиаперевозчика JAL Такэси Кодама. "После введения российской стороной электронных виз количество жителей Японии, желающих посетить на выходных Владивосток сильно увеличилось", - отметил он.

С 2020 года произойдут существенные изменения в частоте и количестве рейсов в Японию из разных городов России. Так, авиакомпания JAL с 29 марта 2020 года начинает полеты из московского аэропорта Шереметьево (сейчас она летает из Домодедово). Будет расширена и маршрутная сеть в партнерстве с авиакомпанией "Аэрофлот".

Авиакомпания ANA также придет в московский авиаузел и с началом летнего сезона станет выполнять рейсы Москва-Токио из аэропорта Домодедово (дата начала полетов, частота и время рейсов пока уточняются). Что интересно, оба авиаперевозчика будут прилетать в центральный токийский аэропорт Ханэда, от которого до центра города 15-20 минут езды, в отличие от Нарита, расположенного на значительно большем расстоянии от японской столицы. Кроме того, из аэропорта Ханэда выполняется большинство авиарейсов внутри Японии, что облегчает стыковку, особенно учитывая, что JAL, например, при покупке билета Москва-Токио-Москва предлагает бесплатный перелет в большинство регионов внутри Японии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кроме того, увеличивается частота полетов между Владивостоком и Токио. С весны будущего года на этом маршруте перевозчиками JAL, ANA, Аврора и S7 будет выполняться пять рейсов в день.

Всего за 11 месяцев 2019 года Японию посетило 29 миллионов туристов со всего мира, что на 2,8 процента больше, чем за тот же период 2018 года. На первом месте оказался Китай (8,8 миллиона человек), на втором Южная Корея (5,3 миллиона), на третьем - Тайвань (4,5 миллиона). По темпу роста турпотока лидирует Великобритания (прирост за 11 месяцев 2019 года на 27,5 процента), Вьетнам (рост за тот же период 27,4 процента). Россия с ее 25 процентами занимает третье место в данном рейтинге. Напомним, правительство Японии поставило задачу довести число туристов, посещающих Японию, до 40 миллионов человек в год.

Экономика Туризм Компании Авиация "Аэрофлот"

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