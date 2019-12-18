Новости

Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста 20:59
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма 20:52
Рост ВВП России в ноябре составил 1,6% 20:41
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России 20:24
У берегов Мексики найдены два 500-летних якоря с кораблей эскадры Кортеса 20:15
Задержанным в Домодедово израильтянам разрешили въезд в РФ 20:15
Премьеры РФ и Беларуси обсудили интеграционное взаимодействие и энергетику 20:05
Ученые посоветовали ограничить количество сахара и сладостей зимой 19:50
В Госдуму внесен проект закона об использовании ФСО боевой техники 19:49
Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 19:45
Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд 19:27
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 19:26
Сборная России сыграет на Евро-2020 в уникальной форме 19:23
Фильм про японского писателя Осаму Дадзая снова покажут в Москве 19:16
Депутаты ГД РФ оценили позицию Берлина по санкциям за "Северный поток - 2" 19:14
В Оренбуржье запретили продажу снюсов 19:09
В ФРГ санкции в отношении "Северного потока-2" назвали нарушением табу 19:08
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово 19:07
Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее копией 19:05
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения и шторма 18:56
Умер создатель льва Бонифация Сергей Алимов 18:45
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv 18:34
На Кубани возбудили около 300 дел по обманутым дольщикам 18:32
На улучшение воздуха в восьми городах направят почти 78 млрд рублей 18:24
Какие авиамаршруты предпочитают белорусы на Новый год 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 20:15
Рубрика: В мире

У берегов Мексики найдены два 500-летних якоря с кораблей эскадры Кортеса

Текст: Максим Макарычев
Археологи обнаружили два железных якоря с корабля, затонувшего у побережья Мексиканского залива. Они, по оценкам ученых, датируются началом XVI века и, вероятнее всего, могли принадлежать эскадре испанца Эрнана Кортеса, который высадился в нынешней Мексике до свержения империи ацтеков в 1519 году.
Фото: National Institute of Anthropology and History/ REUTERS Фото: National Institute of Anthropology and History/ REUTERS
Фото: National Institute of Anthropology and History/ REUTERS

Якоря, найденные на дне около бывшего испанского поселения Вилья-Рика в юго-восточном мексиканском штате Веракрус, хорошо сохранились и напоминают те, что были размещены на испанских кораблях в 1500-х годах, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH). Археологи использовали магнитометры для поисков артефактов, в конце концов, обнаружив два якоря на глубине от 10 до 15 метров, погребенные под толстым слоем морских осадочных отложений. Длина большого якоря составляет почти 4 метра, а ширина - около 1,6 метра.

Фото: Meliton Tapia / INAH
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса"

Это открытие, наряду с якорем, предположительно датируемым XV веком, который был найден в Мексиканском заливе в 2018 году, убедило археологов в том, что они близки к обнаружению новых артефактов, расширяющих представление о вторжении испанцев в страну ацтеков. "Завоевание Мексики было знаковым событием в истории человечества, и эти корабли, если мы сможем их найти, станут символами культурного столкновения двух цивилизаций", - говорится в заявлении морского археолога Фридриха Хансельмана.

Ученые уже разработали карту, включающую 15 зон в Мексиканском заливе, где могли затонуть испанские галеоны под командованием Кортеса.

Как известно, Кортес, выходец из семьи бедных, но знатных идальго, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков, приказал сжечь первые корабли из своей эскадры. На этих галеонах Кортес и конкистадоры отправились в свою экспедицию на другой контингент. После уничтожения кораблей Кортес спровоцировал небольшую армию наемников - охотников за сокровищами, отправиться вглубь страны.

Фото: Depositphotos.com
Археологи: В вымирании индейцев виноваты не конкистадоры

Завоевание Мексики по-прежнему вызывает противоречивые дискуссии не только среди историков, которые сильно расходятся в оценках личности Кортеса и его наследия, но и политической элиты в год 500-летия высадки конкистадоров на земле ацтеков.

Недавно президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который написал несколько книг по истории, публично попросил испанского короля Фелипе VI и папу Римского Франциска принести извинения коренным мексиканцам за смерть и разрушения, вызванные уничтожением цивилизации ацтеков.

В Голливуде тем временем завершены съемки многообещающего четырехчасового мини-сериала "Кортес", главную роль в котором исполняет популярный испано-американский актер Хавьер Бардем. Продюсером ленты выступил всемирно известный режиссер Стивен Спилберг, а сценаристом Стивен Зеллиан (автор "Списка Шиндлера").

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России
Граждане Украины смогут ездить в Россию по загранпаспорту
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств