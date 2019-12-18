У берегов Мексики найдены два 500-летних якоря с кораблей эскадры Кортеса

Археологи обнаружили два железных якоря с корабля, затонувшего у побережья Мексиканского залива. Они, по оценкам ученых, датируются началом XVI века и, вероятнее всего, могли принадлежать эскадре испанца Эрнана Кортеса, который высадился в нынешней Мексике до свержения империи ацтеков в 1519 году.

Якоря, найденные на дне около бывшего испанского поселения Вилья-Рика в юго-восточном мексиканском штате Веракрус, хорошо сохранились и напоминают те, что были размещены на испанских кораблях в 1500-х годах, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH). Археологи использовали магнитометры для поисков артефактов, в конце концов, обнаружив два якоря на глубине от 10 до 15 метров, погребенные под толстым слоем морских осадочных отложений. Длина большого якоря составляет почти 4 метра, а ширина - около 1,6 метра.

Это открытие, наряду с якорем, предположительно датируемым XV веком, который был найден в Мексиканском заливе в 2018 году, убедило археологов в том, что они близки к обнаружению новых артефактов, расширяющих представление о вторжении испанцев в страну ацтеков. "Завоевание Мексики было знаковым событием в истории человечества, и эти корабли, если мы сможем их найти, станут символами культурного столкновения двух цивилизаций", - говорится в заявлении морского археолога Фридриха Хансельмана.

Ученые уже разработали карту, включающую 15 зон в Мексиканском заливе, где могли затонуть испанские галеоны под командованием Кортеса.

Как известно, Кортес, выходец из семьи бедных, но знатных идальго, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков, приказал сжечь первые корабли из своей эскадры. На этих галеонах Кортес и конкистадоры отправились в свою экспедицию на другой контингент. После уничтожения кораблей Кортес спровоцировал небольшую армию наемников - охотников за сокровищами, отправиться вглубь страны.

Завоевание Мексики по-прежнему вызывает противоречивые дискуссии не только среди историков, которые сильно расходятся в оценках личности Кортеса и его наследия, но и политической элиты в год 500-летия высадки конкистадоров на земле ацтеков.

Недавно президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который написал несколько книг по истории, публично попросил испанского короля Фелипе VI и папу Римского Франциска принести извинения коренным мексиканцам за смерть и разрушения, вызванные уничтожением цивилизации ацтеков.

В Голливуде тем временем завершены съемки многообещающего четырехчасового мини-сериала "Кортес", главную роль в котором исполняет популярный испано-американский актер Хавьер Бардем. Продюсером ленты выступил всемирно известный режиссер Стивен Спилберг, а сценаристом Стивен Зеллиан (автор "Списка Шиндлера").