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18.12.2019 16:06
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Ученики лауреатов Пушкинского конкурса "РГ" пишут Деду Морозу на русском языке

Текст: Елена Кухтенкова
Дед Мороз получает в эти дни огромное количество писем от детей из разных уголков мира на русском языке. Среди отправителей и ученики пушкинских учителей "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так 10 писем зимнему волшебнику уже отправили подопечные лауреата Международного Пушкинского конкурса "РГ" Елены Марочкиной с жаркого португальского острова Мадейра. И это только начало. По словам русиста, младшие школьники просили Дедушку, чтобы он послал "здоровья - родителям", "чтобы все жили долго", "чтобы папа не работал на праздники!". Старшие оказались материалистами: они ждут от него, например, "новую приставку, пройти ее сложный уровень"…

Фото: iStock
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Кстати, сейчас на Мадейре проходит праздник - Последний день в школе перед новогодними каникулами. 160 португальских детей будут звать Деда Мороза со Снегурочкой. И несмотря на то, что сейчас на острове плюс 17, дети хотят видеть их в традиционных костюмах. И пообщаться с новогодними персонажами на русском языке.

А вот школьники из города Лодзь (Польша) под руководством лауреата Международного конкурса "РГ" Камила Дыянкевича уже отправили 40 рождественских посланий своим друзьям из Словакии, Беларуси и Казахстана. Дети поздравляли своих ровесников с Новым годом, желали счастья, исполнения самой заветной мечты, радости, любви.

17 писем на русском языке для Дедушки написали вместе с учителем - лауреатом Международного Пушкинского конкурса "РГ" Азизой Мирзаназаровой - школьники из Намангана (Узбекистан). Дети просили, чтобы родители были счастливы, семьи оставались крепкими. Кто-то претендовал на "белое-белое длинное платье", кто-то при условии "если буду хорошо себя вести" на маску и рацию. Многие желали "провести этот Новый год лучше, чем предыдущий".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Справка "РГ"

По данным РИА Новости, в прошлом году обаятельному зимнему волшебнику Санта-Клаусу доставили более полумиллиона писем. Для сравнения в середине восьмидесятых годов 20 века ему написали более двадцати миллионов человек.

В прошлом году к Санте чаще всего обращались юные поляки. От них зимний волшебник получил больше ста тысяч писем. Девяносто пять тысяч посланий доставили из Италии. Третью строчку занимает Китай, оттуда поступило девяносто тысяч писем. Затем идут Британия, Япония и Финляндия. Число писем из русскоязычных стран составляет десять тысяч.

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