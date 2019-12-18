Ученые: Алкоголь мог спасти наших предков человека от вымирания

Способность усваивать алкоголь могла спасти жизни человекообразных обезьян, от которых, как считается, произошел человек.

Примерно десять миллионов лет назад, когда предки людей жили в Африке, там началась жесткая конкуренция между человекообразными приматами (гориллами, шимпанзе, гиббонами) и другими видами обезьян за только созревшие и недозрелые фрукты. Поскольку крупных человекообразных обезьян количественно было намного меньше, чем, например, мартышковых, то первым пропитания стало не хватать. Они начали есть уже упавшие и забродившие плоды, благодаря чему выработали способность усваивать небольшие дозы алкоголя (обычное содержание этанола в "пьяных" фруктах - 1-4 процента).

Об этом говорится в вышедшей на днях в Великобритании книге Humans and alcohol: a long and social affair ("Люди и алкоголь: долгая социальная история"), написанной доктором наук Кимом Хокингсом из британского Эксетерского университета и профессором эволюционной психологии Робин Данбэр из Оксфордского университета.

Как отмечают авторы, алкоголь не только мог позволить выжить человеческим предкам, но и сыграл очень важную роль в формировании общества.

"Сегодня алкоголь все чаще рассматривают как медицинскую проблему, однако он был неотъемлемой частью пиршеств, в ходе которых налаживались и поддерживались социальные связи", - отмечает Робин Данбэр.