Ученые посоветовали ограничить количество сахара и сладостей зимой

Людям, страдающим депрессией, которая часто возникает из-за недостатка солнечного света зимой, следует избегать употребления большого количества сладких продуктов, чтобы уменьшить ее симптомы. Это выяснили ученые из университета Канзаса в ходе исследования.

Эксперты использовали данные исследования организации "Инициатива по охране здоровья женщин", в котором с 1993 года приняли участие 161 808 женщин, а также исследования связи питания и здоровья, проведенного экспертами организации NIH-AARP, в котором приняли участие 567 169 человек. Об этом сообщает metro.com.

Эти результаты, опубликованные в журнале Medical Hypotheses, показывают, что употребление большого количества сладких продуктов может спровоцировать в организме метаболические, воспалительные и нейробиологические процессы, связанные с депрессией. Ученые отмечают, что сочетание высокого потребления сахара, более темных дней и изменений в режимах сна, связанных с зимой, может оказать пагубное влияние на психическое здоровье человека. Страдая от этих симптомов сезонной депрессии, люди могут захотеть съесть еще больше сахара, что временно улучшает их настроение, однако может еще больше ухудшить симптомы депрессии и нарушить так называемые циркадные ритмы организма.

"Когда вы употребляете сладости, они действуют как наркотик. Они оказывают непосредственное влияние на улучшение настроения, но в больших дозах они могут иметь пагубные долгосрочные последствия - ухудшать настроение, снижать самочувствие, способствовать воспалительным процессам в организме и вызывать увеличение веса", - отмечается в исследовании. По мнению экспертов, сахар может не только усиливать воспаление, которое связано с депрессией, но и пагубно влиять на микробиоты кишечника (совокупность микроорганизмов, которая является обязательной составляющей нормальной жизнедеятельности человеческого организма). Сладости в большом количестве также способствуют увеличению количества микробов-паразитов, которые живут в нашем кишечнике.

Как подчеркнул соавтор исследования Стивен Иларди, "одной из общих черт зимней депрессии является непреодолимая тяга к сахару". "Большое количество сладостей может вызывать химические реакции, которые приводят мозг в состояние тревоги, стресса и депрессии. Эти процессы зачастую имеют воспалительный характер", - добавил профессор Иларди, советуя с осторожностью относиться к алкоголю, который имеет большое количество сахара. Эксперты также рекомендовали зимой вместо сладостей отдавать предпочтение фруктам, овощам и продуктам, содержащим омега-3 (льняное масло, креветки, морская рыба, рыбий жир).