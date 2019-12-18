Ученые рассказали, какой новогодний подарок сделает ребенка счастливым

Предновогодний ажиотаж в самом разгаре: декабрь - месяц подарков. Особенно их ждут дети, мечтая найти под елкой самый желанный - игрушки, гаджеты, сладости. И родители стремятся в силу своих возможностей исполнить хотя бы одно из списка пожеланий. Но ученые находят такое поведение ошибочным, и у них есть предложение, как сделать ребенка счастливым.

"Многие родители бездумно дарят игрушки или сладости, потому что они всегда так делали, и все так делают", - цитирует немецкого нейробиолога профессора Геральда Хютера Augsburger Allgemeine.

Если взрослые удовлетворяют исключительно материальные потребности ребенка с самого раннего детства, то стоит ли удивляться тому, что однажды врожденное любопытство притупляется, а открытый взгляд на мир сужается. Большинство подарков, говорит профессор, это "сомнительные соблазны". Они лишают детей сил развивать заложенные в них таланты и способности. Интерес к тому, что спрятано под яркой шуршащей упаковкой, быстро пройдет, потому что, как правило, оно мало способствует радости от открытия. "Чтобы узнать жизнь, детям нужны мы, а не наши подарки", - утверждает Хютер и призывает родителей подарить детям свое время и внимание, а не материальные ценности.

Доказано, говорит нейробиолог, что в мозге ребенка прочно закрепляются те нейронные связи, которые регулярно активируются в реальных ситуациях. Для этого детям нужен прежде всего опыт телесных переживаний. Желание исследовать и творить присуще детям с рождения. А материальные подарки мешают развитию детей - в конечном счете, многое из подаренного будет выброшено или сломано.

По мнению Хютера, дети оценят тот подарок, в котором родительская позиция получить удовольствие самим соединится с желанием порадовать ребенка. Это может быть, например, абонемент на совместное посещение фитнес-зала или приглашение на прогулку на лошадях.

От таких подарков больше пользы: дети узнают мир, о своих возможностях и способностях, научатся решать проблемы или получат новые знания. И не надо бояться пустоты под новогодней елкой, советует Хютер. Главное - чтобы не было пустоты в отношениях с детьми.