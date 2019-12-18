Новости

На Камчатке депутата заподозрили в превышении полномочий 10:05
В Омске избили известного блогера 10:04
Российский лазерный комплекс "Пересвет" заступил на боевое дежурство 10:01
Новый Volkswagen Passat провалил "лосиный тест" 10:00
В Забайкалье предложили ввести должность омбудсмена для пенсионеров 09:41
Иран выступил за укрепление сотрудничества с РФ в сфере безопасности 09:39
Малкин забросил четырехсотую шайбу в НХЛ 09:37
"Нафтогаз" назвал сроки возобновления переговоров по газу в случае их провала 09:35
В Севастополе ответили Зеленскому на желание лишить город особого статуса 09:33
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом 09:32
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка 09:31
Мужчина погиб под поездом на станции метро "Коломенская" в Москве 09:19
В Башкирии заплатят 50 тысяч за сообщение о подпольной продаже алкоголя 09:16
Ученые рассказали, какой новогодний подарок сделает ребенка счастливым 09:04
BMW продолжит выпускать гигантские решетки радиатора 09:03
Новые "реактивные" танки Т-80БВМ опробовали на Северном флоте 09:00
Ковальчук может перейти в "Питтсбург" Малкина 08:41
Предновогодний маникюр помог женщине обнаружить рак 08:40
В Охотском море вертолет эвакуировал женщину, пострадавшую на судне 08:35
В Уфе арестовали обвиняемого во взятке в 3 миллиона чиновника 08:30
Видео: два складских погрузчика уронили третьего 08:05
Спортивные журналисты назвали десять лучших спортсменов уходящего года 08:00
Эксперты США: Свидетельств подготовки КНДР ракетных запусков пока нет 07:50
Девять человек пострадали в результате землетрясения в Китае 07:41
Форвард "Каролины" Свечников снова забил гол из-за ворот соперника 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 09:04
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, какой новогодний подарок сделает ребенка счастливым

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предновогодний ажиотаж в самом разгаре: декабрь - месяц подарков. Особенно их ждут дети, мечтая найти под елкой самый желанный - игрушки, гаджеты, сладости. И родители стремятся в силу своих возможностей исполнить хотя бы одно из списка пожеланий. Но ученые находят такое поведение ошибочным, и у них есть предложение, как сделать ребенка счастливым.

"Многие родители бездумно дарят игрушки или сладости, потому что они всегда так делали, и все так делают", - цитирует немецкого нейробиолога профессора Геральда Хютера Augsburger Allgemeine.

Фото: REUTERS
Какие подарки не стоит дарить на Новый год

Если взрослые удовлетворяют исключительно материальные потребности ребенка с самого раннего детства, то стоит ли удивляться тому, что однажды врожденное любопытство притупляется, а открытый взгляд на мир сужается. Большинство подарков, говорит профессор, это "сомнительные соблазны". Они лишают детей сил развивать заложенные в них таланты и способности. Интерес к тому, что спрятано под яркой шуршащей упаковкой, быстро пройдет, потому что, как правило, оно мало способствует радости от открытия. "Чтобы узнать жизнь, детям нужны мы, а не наши подарки", - утверждает Хютер и призывает родителей подарить детям свое время и внимание, а не материальные ценности.

Доказано, говорит нейробиолог, что в мозге ребенка прочно закрепляются те нейронные связи, которые регулярно активируются в реальных ситуациях. Для этого детям нужен прежде всего опыт телесных переживаний. Желание исследовать и творить присуще детям с рождения. А материальные подарки мешают развитию детей - в конечном счете, многое из подаренного будет выброшено или сломано.

По мнению Хютера, дети оценят тот подарок, в котором родительская позиция получить удовольствие самим соединится с желанием порадовать ребенка. Это может быть, например, абонемент на совместное посещение фитнес-зала или приглашение на прогулку на лошадях.

От таких подарков больше пользы: дети узнают мир, о своих возможностях и способностях, научатся решать проблемы или получат новые знания. И не надо бояться пустоты под новогодней елкой, советует Хютер. Главное - чтобы не было пустоты в отношениях с детьми.

Общество Семья и дети Общество Ежедневник Праздники Новый год

Главное сегодня

Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
УФСИН сообщило, где находится экс-глава Сахалинской области Хорошавин
Путин и Макрон обсудили по телефону Украину, Сирию и Ливию
МЧС предупредило о запрете использования пиротехники рядом с жильем