Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит с 1 января 2020 года поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии, сообщает ТАСС.

Украинская компания пояснила, что соглашение направлено на разблокирование трансбалканского газового коридора. Ранее условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении. Это не предусматривалось контрактом с российской стороной по транзиту газа. По окончании соглашения с 1 января такая возможность технически появится.

Между тем регулятор ЕС (Секретариат Энергетического сообщества ЕС) признал, что оператор газотранспортной системы Украины - ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства. Компания приступит к работе как независимый системный оператор с 1 января 2020 года, информирует "Интерфакс".