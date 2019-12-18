Украинцы стали чаще совершать преступления в Польше

В Польше стали чаще регистрироваться преступления, совершенные приехавшими на заработки гражданами Украины. Согласно статистике, опубликованной РИА Новости, с 2011 по 2015 год отмечен рост в 2,5 раза.

И лидерами среди иностранцев являются именно украинцы. Чаще всего они совершают убийства, грабежи и попадаются на хулиганстве. Причина - злоупотребление алкоголем.

"Семья осталась дома, им нечем заняться в нерабочее время. Вот и занимаются глупостями. Выпьют и выясняют отношения", - высказал свое мнение Виталий Махинько - председатель профсоюза "Трудовая солидарность".

Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется около девяти миллионов граждан Украины. И данная цифра продолжает расти.