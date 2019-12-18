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18.12.2019 13:30
Рубрика: В мире

В Дании обнаружена древнейшая жвачка возрастом в 5,7 тысячи лет

Текст: Андрей Васильев
Фото: Tom Björklund / Nature Communications Фото: Tom Björklund / Nature Communications
Фото: Tom Björklund / Nature Communications

Ученые отделения археологии университета Копенгагена провели ДНК-анализ кусочка черно-коричневой субстанции, обнаруженной на месте раскопок в северной Дании и установили, что речь идет о самой "древней жевательной резинке". Ученые опубликовали свои выводы в журнале Nature Communications.

Фото: iStock
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По словам руководителя группы исследователей, доктора Ханнеса Шредера, древние люди использовали березовую смолу, которая была получена путем нагревания бересты, скорее всего, в лечебных целях, например, в качестве болеутоляющего средства при зубной боли, так как этот состав является мягким антисептиком.

Найденный при раскопках кусочек "жевательной резинки" содержал человеческую ДНК, но исследователи не ожидали, что они смогут получить полный древний человеческий геном. В результате расшифровка ДНК древнего человека прошла лучше, чем ожидалось. По словам Шредера, это был первый раз, когда весь древний человеческий геном был извлечен не только из человеческих костей или зубов.

"ДНК, извлеченная из жевательной резинки, говорит многое и о женщине, которая жила около 5700 лет назад. У нее было редкое и поразительное сочетание темных волос, темной кожи и голубых глаз", - заявил Шредер.

Фото: youtube.com
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По его словам, эти особенности были общими для других охотников, проживавших в то время в этой области, где сейчас расположен датский остров Лолланд. Скорее всего, говорится в докладе, предки женщины были охотниками и сборщками ягод и растений, приехавшими на север из континентальной Европы. Как уточняет The National Public Radio, именно в это время в Северной Европе начали возникать сельскохозяйственные сообщества.

Помимо человеческого ДНК, ученые также смогли извлечь из кусочка смолы древние микробы. Они обнаружили следы вируса Эпштейна-Барра, которые могут вызывать инфекционный мононуклеоз. Они также извлекли остатки того, что могло быть последней едой женщины. Это - утка и фундук.

По словам Шредера, факт того, что ученым удалось выделить из этого незаметного маленького комочка березовой смолы ДНК, следы микробов и следы пищи древнего человека, является уникальным и дает более точное представление об образе жизни людей в эпоху неолита.

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