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Рубрика: Власть

В Генштабе оценили вероятность крупномасштабной войны до 2050 года

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Обстановка в мире нестабильна, но к крупномаcштабной войне это привести не должно. Об этом, выступая перед иностранными военными атташе, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны [на период до 2025 года] отсутствуют", - приводит слова Герасимова издание "Красная звезда".

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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В то же время Герасимов назвал обстановку в мире нестабильной, причем, по его мнению, развитие такой ситуации приобретает все более динамичный характер. Причина - в стремлении некоторых государств навязать свои принципы другим, включая Россию, "в том числе с использованием силовых методов". Поэтому, констатировал военачальник, исключать военные конфликты в настоящее время нельзя.

Герасимов добавил, что в будущем войны могут происходить не только на земле, но и в космосе. Он напомнил, что на саммите НАТО в Лондоне космос называли "пятой операционной средой". И Россия должна быть готова "к любому сценарию развития обстановки", подчеркнул генерал.

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Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ

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