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Рубрика: Экономика

Рыбный день календаря

В Госдуме обсудили закон о рыболовстве
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Столичный выпуск № 285(8043)
На этой неделе исполняется 15 лет со дня принятия Закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Он позволил переустроить рыбную отрасль, серьезно пострадавшую в ходе реформ 90-х годов, и создал необходимые условия для дальнейшего развития.

С тех пор удалось достичь значительных результатов, однако впереди еще много работы, заявили участники научно-практической конференции в Госдуме, посвященной правовому обеспечению развития рыбохозяйственного комплекса. Основные задачи отрасли сводятся к тому, чтобы увеличивать количество судов, поскольку активно растет ресурсная база, создавать береговые рыбоперерабатывающие мощности. Положительных результатов в этом направлении уже удалось достичь.

Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
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"Мы сейчас уже имеем строительство 43 новых рыбопромысловых судов, это просто плавающие фабрики. То есть это сразу увеличение отдачи от тонны выловленной рыбы в разы. Это строительство 25 новых рыбоперерабатывающих заводов. Среди них есть заводы-гиганты, которые могут перерабатывать до 300 тысяч тон рыбы в год", - отметил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, представители отрасли должны принимать непосредственное участие в обсуждении поправок к рыболовному законодательству. По его словам, уже достигнуты значительные успехи в борьбе с браконьерством, реализованы важнейшие природоохранные инициативы, которые привели к восстановлению популяции различных видов водных биоресурсов. "Без преувеличения, закон о рыболовстве - это основа эффективного развития отрасли", - заключил Герман Зверев.

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