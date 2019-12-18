В Госдуму внесен проект закона об использовании ФСО боевой техники

В Госдуму внесен законопроект, который приводит нормы закона о госохране в соответствие с действующими законами. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Сотрудники ФСО, согласно документу, имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники. При этом командиры имеют право отдавать соответствующие приказы.

Порядок применения боевой техники определит правительство РФ.

Как сообщил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев, документ не предусматривает предоставление органам госохраны каких-либо новых полномочий.

- Федеральный закон "О государственной охране" был принят в далеком 1996 году. За этот период наше законодательство существенно изменилось, поэтому законопроект приводит нормы закона о госохране в соответствие с действующими законами, - пояснил Василий Пискарев.

В документе уточняется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в порядке, установленном данным законом.