В Греции обнаружены две царские гробницы возрастом 3500 лет

Группа американских археологов из Университета Цинциннати обнаружила недалеко от места древнего города Пилос на юге Греции две большие древнегреческие царские гробницы возрастом около 3500 лет. Как отмечает The National Public Radio, полученные данные проливают новый свет на роль древнего города, упомянутого в "Одиссее", в средиземноморской жизни позднего бронзового века.

Каждая из двух больших гробниц сделана в форме купола, известного как толос. Одна гробница имеет диаметр около 11,5 метра, другая - 8,5 метра.

Среди находок внутри захоронений были обнаружены покрытые золотом полы, кольцо с золотым уплотнением и золотой кулон с изображением древнеегипетской богини Хатор. Находка подтвердила предположение ученых о том, что Пилос активно торговал золотом с Египтом во время так называемой микенской цивилизации Греции, которая длилась примерно между 1650 и 1100 годами до нашей эры.

В 2015 году эта же группа археологов во главе с Джеком Дэвисом и Шэрон Стокер обнаружила еще одно место захоронения, известное как могила "Грифона-воина". В ней были найдены золотые и серебряные сокровища, ювелирные украшения и длинный бронзовый меч, который, возможно, принадлежал одному из ранних царей Пилоса.