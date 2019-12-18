На гостиницах или транспорте в Японии сэкономить особенно не получится, по крайней мере если вы не готовы отказываться от определенного уровня комфорта и скорости передвижения.

Однако с едой все проще, и турист может сберечь немало средств, если будет обращать внимание на недорогие сетевые заведения, мини-супермаркеты - так называемые комбини, а также на уличную еду. Высокие стандарты гигиены и свежесть продуктов гарантируют безопасность даже самой недорогой японской еды.

В любом японском городе в каждом квартале есть один, а чаще несколько круглосуточных мини-супермаркетов, где продается все необходимое - еда, напитки (включая алкоголь), наиболее востребованные лекарства, носки, зонтики и так далее. Обычно там же есть ксерокопировальные аппараты и банкоматы, причем в магазинах сети 7Eleven банкоматы принимают иностранные карты, в том числе и российские. Это очень удобно, так как снять в Японии деньги с российской карты зачастую большая проблема.

Самые распространенные сети мини-маркетов - это уже упомянутый 7Eleven, FamilyMart и Lawson. В любом из них продаются десять-двадцать видов готовых обедов в пластиковых коробках. Внутри обычно рис, омлет, рыба, курица, гречневая лапша, маринованный имбирь, роллы или суси, то есть все то, что входит в обычный японский рацион. Стоимость такой коробки составляет в среднем 500 иен (около 4,6 доллара). На кассе стоят автоматы с кофе и чаем, их стоимость 150-200 иен (1,3-1,8 доллара). В провинции, как и в Токио, рядом с комбини иногда ставят столики, где можно сесть и перекусить.

Разумеется, мини-супермаркеты - это самый бюджетный вариант, однако они часто выручают, в том числе ночью, когда все остальное закрыто.

Чтобы поесть нормально, за столом, но не тратя очень много, можно выбрать сетевые рестораны, которых в Японии великое множество. Разумеется, там есть привычные и нам McDonald s и KFC, но не за тем ехать в такую даль. Поэтому лучше пойти, скажем, в Yoshinoya, рестораны этой сети есть почти у каждой станции метро в Токио и даже в малых городах. С 1899 года она работает под девизом "Вкусно, недорого, быстро". Сытный обед там обойдется в 700-1200 иен (6-10 долларов) на человека. Изысков ждать не приходится, но вполне вкусно.

Необыкновенно вкусную лапшу готовят в Японии на каждом углу. Это простое блюдо с горячим бульоном доставит особое удовольствие в дождливый день

В Японии каждый уважающий себя турист просто обязан отведать суси, которые у нас почему-то называют суши. Специализированных заведений огромное множество. Пожалуй, одной из самых популярных сетей суси-баров на японских островах является Sushi Zanmai. Рестораны под такой вывеской можно найти во всех оживленных кварталах Токио, в том числе на Роппонги и Симбаси. Большое разнообразие морепродуктов, салатов, алкоголя и десертов, умеренные цены, хороший сервис, а также наличие меню на английском, а иной раз даже на русском языках удовлетворят самого взыскательного знатока японской кухни. Только суси с тунцом вам предложат несколько видов, в зависимости от жирности мяса, которое шеф-повар положит на рисовый колобок.

Харизматичный владелец сети Sushi Zanmai Киёси Кимура каждый Новый год покупает дорогого тунца на токийском рыбном рынке, после чего собственноручно разделывает его и продает в своих ресторанах. Стоимость такой тушки порой приближается к трем миллионам долларов.

В апреле 2018 года Кимура-сан приезжал в Москву, где показал гостям мероприятия так называемое "шоу тунца". Разделанная рыбина в одно мгновение "растворилась" , столь вкусной она оказалась.

Существуют в Японии и так называемые "стоиеновые сусечные", где одна порция суси стоит около ста иен или чуть дороже. В районе крупной токийской станции Синагава, к примеру, есть заведение под названием Kurasushi, кстати, тоже сетевое. Рядом со столами посетителей там установлены планшеты, на них клиенты самостоятельно формируют заказы. По ленте-транспортеру блюда приезжают к гостям. В конце счет выставляют по количеству тарелочек, накопившихся на столе. Обычно блюдца окрашены в разные цвета. Каждому оттенку соответствует своя цена. В Kurasushi на Синагаве даже пиво вам нальет автомат.

Не стоит забывать и про такие традиционные местные блюда, как два вида лапши - рамэн и соба. Необыкновенно вкусную лапшу готовят в Японии на каждом углу. Это простое и сытное блюдо с горячим бульоном доставит особое удовольствие в дождливый промозглый день. Гречневая лапша соба хороша вместе с тэмпура - морепродуктами и овощами в кляре. Здесь не стоит экономить, лучше зайти в заведение подороже, чтобы почувствовать вкус японской кухни.