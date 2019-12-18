Знаковое событие для развития сотрудничества России и Японии произошло нынешним летом. В терминале порта Тобата была разгружена первая партия сжиженного природного газа, произведенного на заводе "Ямал СПГ". И что очень важно для японских партнеров, доставка и разгрузка прошли в полном соответствии с графиком.

- Начало отгрузок СПГ на японский рынок является для нашей компании очень важным событием, - отметил Леонид Михельсон, председатель правления "НОВАТЭКа", крупнейшей российской компании по производству природного газа. - Япония сегодня представляет очень значительный рынок сжиженного природного газа и одно из приоритетных направлений маркетинговой стратегии "НОВАТЭКа". Дальнейшее развитие логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок СПГ в Японию и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами.

А через три дня в Осаке произошло еще одно важное событие. "НОВАТЭК", консорциум Mitsui & Co и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC подписали договор купли-продажи 10 процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ 2". Церемония прошла в присутствии президента России.

Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Участие в консорциуме предусматривает приобретение японскими участниками сжиженного природного газа в объеме около двух миллионов тонн в год с "Арктик СПГ 2" на долгосрочной основе.

По итогам переговоров с премьер-министром Японии президент России сказал, что инвестиции консорциума в проект "Арктик СПГ 2"составят почти три миллиарда долларов. И участие японских партнеров в "Арктик СПГ 2", безусловно, будет способствовать успешной реализации проекта.

"Арктик СПГ 2" - еще один новый амбициозный российский проект по производству сжиженного природного газа в Арктике наряду с уже работающим как часы проектом "Ямал СПГ". Он предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год в каждой. Проект реализуется на базе богатейшего Утреннего месторождения на Ямале. По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы этого месторождения по стандартам PRMS составили 1138 миллиардов кубометров природного газа и 57 миллионов тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1978 миллиардов кубометров природного газа и 105 миллионов тонн жидких углеводородов. "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт сжиженного природного газа.

Японский СПГ-терминал Хибики стратегически очень важен для российских производителей природного газа. Его мощность - 7,5 миллиона тонн в год

СПГ-терминал в порту Тобата, куда пришла первая партия газа из российской Арктики, расположен почти рядом с еще одним японским СПГ-терминалом - Хибики. Именно он стратегически очень важен для российских производителей природного газа. Дело в том, что в конце прошлого года российская компания и японская Saibu Gas подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся оптимизации поставок СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет использования мощностей СПГ-терминала Хибики.

Этот терминал еще крупнее терминала в порту Тобата - его мощность составляет 7,5 миллиона тонн в год. Он как раз и дополнит перегрузочный терминал "НОВАТЭКа" на Камчатке. Компания планирует построить морской перегрузочный комплекс СПГ в Бечевинской бухте, где СПГ с танкеров-газовозов ледового класса Arc7 будет перегружаться на танкеры с более низким ледовым классом. Это позволит российской компании оптимизировать маршруты движения танкеров-газовозов высокого ледового класса, используя их только на Северном морском пути. А перегрузочный терминал на Камчатке и японский приемный терминал Хибики создадут логистически очень удобный маршрут доставки сжиженного природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, что, по данным Международной группы импортеров сжиженного природного газа, сама Страна восходящего солнца только за прошлый год импортировала 82,5 миллиона тонн СПГ, это больше трети всего импорта СПГ странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Такие крупные проекты, как действующий "Ямал СПГ" и перспективный "Арктик СПГ", служат развитию российского Арктического региона. Это и дополнительные рабочие места, и значительные средства в развитие региона. Поэтому Ямалу очень важны партнерские отношения с Японией.

Недавно представители Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) побывали на Ямале с ознакомительным визитом. Они выразили искреннее желание способствовать участию японских компаний в проектах Арктического региона. В ходе общения заместитель губернатора, директор департамента внешних связей Ямала Александр Мажаров отметил большую заинтересованность Ямала в сотрудничестве с японским бизнесом и выразил надежду, что за первым визитом последуют практические шаги.