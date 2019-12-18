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18.12.2019 15:45
Рубрика: В мире

В Испании обанкротилась охранявшая заключенных компания

Текст: Юрий Когалов

В Испании обанкротилась компания, на протяжении последних шести лет занимавшаяся охраной заключенных. И теперь министерство внутренних дел пиренейского королевства вынуждено в срочном порядке решать возникшую проблему.

Как пишет El Pais, с 1 января на помощь сотрудникам 15 тюрем будет направлено 240 полицейских и гражданских гвардейцев. На них ляжет задача по сопровождению заключенных между судами, тюрьмами и больницами.

Фото: HANDOUT/ Reuters
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Первые проблемы возникли еще в августе, часть не получивших свою зарплату охранников (около 30 процентов) просто не вышла на работу. Ситуация нормализовалась после того, как управляющий процедурой банкротства взял на себя обязательство по решению этой финансовой проблемы. В итоге частные охранники смогли продолжить выполнять свои функции до конца года. Одновременно был объявлен конкурс на эту работу, вот только пока никто так и не заинтересовался ей.

В настоящее время для работу в 68 существующих в Испании тюрьмах требуется около тысячи внешних охранников (в дополнение к 23 тысячам человек, работающим внутри пенитенциарных учреждений). Государство готово выделить в следующем году 37 миллионов евро одному или нескольким победителям конкурса (тендер разделен на пять лотов, на которые могут претендовать 11 компаний).

Шесть лет назад за охрану заключенных полностью отвечало государство, однако из-за нехватки полицейских и гражданских гвардейцев часть задач была передана на аутсорсинг.

В мире Европа Испания

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