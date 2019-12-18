В Китае названы 10 важнейших научно-технических достижений 2019 года

1. Мягкая посадка китайской беспилотной станции "Чанъэ-4" в районе Южного полюса Луны;

2. Представление китайскими учеными с их коллегами Европейской южной обсерватории первого в мире изображения "тени" черной дыры;

3. Запуск Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC) ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с морской платформы в Жёлтом море, на целевые орбиты которой были выведены два технологических демонстратора (спутники Bufeng-1A и Bufeng-1B) и пять коммерческих аппаратов;

4. Выдача Министерством промышленности и информатизации КНР четырем компаниям коммерческих лицензий на предоставление телекоммуникационных услуг сети мобильной связи пятого поколения (5G);

5. Предложение научным коллективом под руководством Ту Юю варианта решения проблемы по устойчивости к артемизинину против малярии;

6. Разработка китайскими исследователями гибридного AI-чипа для "стимулирования развития AGI";

7. Введение в эксплуатацию в Шэньчжэне самостоятельно разработанной китайскими учеными тоннельно-проходческой щитовой машины "Чуньфэн";

8. Вручение председателем КНР Си Цзиньпином государственных наград и присвоение главой страны государственных почетных званий 42 ученым, внесшим выдающийся вклад в развитие страны, в числе которых "отец гибридного риса" Юань Лунпин;

9. Получение космическим телескопом "Хаббл" первого снимка межзвездной кометы 2I/Борисова;

10. Выполнение китайскими учеными эксперимента, симулирующего процессы парения над поверхностью, избегания препятствий и спускания для посадки на Марс космического зонда.