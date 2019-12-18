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18.12.2019 14:20
Рубрика: Власть

В Кремле поддержали заявление главы Генштаба о намерениях НАТО

Текст: Кира Латухина
Заявление начальника Генштаба Валерия Герасимова о том, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту, в Кремле разделяют. В Москве обеспокоены действиями Альянса, его экспансией в сторону границ России.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Фото: Ольга Балашова/РИА Новости Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Фото: Ольга Балашова/РИА Новости
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Фото: Ольга Балашова/РИА Новости
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

"Речь о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят военные в процессе мониторинга маневров НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения, конечно, администрация президента не может", - сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле мнение главы Генштаба.

"Продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность, это не секрет, это тоже хорошо известно", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и НАТО

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