В Кремле поддержали заявление главы Генштаба о намерениях НАТО

Заявление начальника Генштаба Валерия Герасимова о том, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту, в Кремле разделяют. В Москве обеспокоены действиями Альянса, его экспансией в сторону границ России.

"Речь о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят военные в процессе мониторинга маневров НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения, конечно, администрация президента не может", - сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле мнение главы Генштаба.

"Продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность, это не секрет, это тоже хорошо известно", - заключил Песков.